BRÅKETE NABO: Maria Tsjeremnova (24) og filosofistudenten Maria Marejnikova (21) er blant de 6.000 studentene som bor og studerer på Moskva-universitetet som ligger kun 300 meter unna fansonen til fotball-VM. FOTO: Arthur Bondar, VG

Frykter eksamen blir ødelagt av fotballfans

Publisert: 12.06.18 20:16

MOSKVA ( VG) Studentene ved det prestisjetunge statlige universitetet i Moskva må gjennomføre eksamen med 25.000 festende fotballfans på utsiden.

Mindre enn to døgn før fotball- VM braker løs i Russland er arrangører og frivillige i innspurten av forberedelsene. Det bygges, sikres og pyntes med fargesterke tegneseriemaskoter i samtlige av de 11 vertsbyene.

I Moskva sentrum stresser studenter med en annen type forberedelser, nemlig til eksamen. Men den gigantiske fansonen som er satt opp kun 300 meter fra universitetet gjør det mildt sagt vanskelig å konsentrere seg, forteller fysikkstudenten Maria Tsjeremnova (21).

– Kvelden før min første eksamen pågikk det en konsert i fansonen, og vinduene på studenthjemmet ristet hele kvelden. Jeg hadde ingen sjans å få sove, sier Tsjeremnova til VG.

Universitetet ble fotball-sone

VG møter Maria Tsjeremnova og filosofistudenten Maria Marejnikova (24) utenfor inngangen til det imponerende Moskva-universitetet. Bare det å komme inn på universitetsområdet, har blitt mye mer kronglete nå når VM står på trappene. Tsjeremnova må gjennom hele tre ulike kontrollpunkter i løpet av de få hundre meterne hun går fra studenthjemmet til faktultetsbygningen.

Hun forteller at flere av hennes medstudenter kom for sent til sin første eksamen fordi de var uforberedt på hvor mye tid det nye sikkerhetsregimet i anledning fotballfesten, tar.

– Jeg har også venner som har eksamen på selve åpningsdagen av VM, og jeg tør ikke tenke på hva som venter dem av spetakkel her i gatene, sier 21-åringen og sukker mens hun eksamensnervøst røyker en sigarett.

Underskriftskampanjer

Studentene har kjent til planene om fansonen i over ett år, og jobbet mot den nesten like lenge. De har holdt underskriftskampanjer på internett og sikret seg støtten fra over 14.000. Da de nylig samlet underskrifter på gata, fikk de 4.500 menneskers signaturer på en uke. Professorene ved universitetet er det derimot påfallende stille fra.

– Lærerne er på vår side, fordi de skjønner at all uroen hindrer oss i å lære og yte vårt beste. Men de er altfor redde for konsekvensene av å snakke nå, til at de tør å stå frem. Det er så mye politikk og penger viklet inn i dette, sier fysikkstudenten til VG.

– Tap hver gang jeg ser ut av vinduet

Gruppen av studentaktivister har skrevet til presidenten og til myndighetene med krav om å flytte fansonen. En måned etter det siste brevet var sendt, fikk de endelig svar i form av noen gratisbilletter til en kvalifiseringskamp som allerede hadde vært. De har ønsket å demonstrere i gatene, men fått avslag hver gang, på tynt grunnlag, mener studentene VG snakker med.

Fotballfansonen er riktignok lagt et korte par hundre meter lenger unna universitetet enn de første planskissene viste, men det hjelper lite, særlig for de 6.000 unge som kommer fra andre deler av Russland og dermed bor på studenthjem ved vinduer rett ut mot VM-festen med sine storskjermer, megahøytalere og øl i fri flyt.

Fysikkstudenten Tsjeremnova har alle sine eksamener under VM-perioden. Nå gjenstår det tre, spredt ut frem til slutten av juni. Hun er lei seg over at det intense arbeidet for å få sonen flyttet, ikke har nådd frem.

– Jeg kjenner på et tap hver gang jeg kikker ut av vinduet. Vi blir jo fortalt at på universitetet skal vi utvikle oss til å bli de beste og klokeste menneskene vi kan, men likevel viser makthaverne med dette at de egentlig bare vil at vi skal følge deres ordre , sier hun til VG.