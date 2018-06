EKSTREMT: Den ekstreme kroppslukten førte til en nødlanding. (Illustrasjonsfoto) Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Belgisk TV-kanal: Fly måtte nødlande på grunn av illeluktende mann

Flere passasjerer skal angivelig ha blitt dårlige, og noen skal også ha kastet opp på flyet mellom Nederland og Gran Canaria.

Årsaken? En sterkt illeluktende passasjer.

Piet van Haut, som var en av passasjerene på flyet, forteller til den belgiske tv-kanalen VRT , at mannen satt på den siste raden, og luktet som om han ikke hadde vasket seg på uker.

– Flere passasjerer ble kvalme og kastet opp. Til slutt bestemte mannskapet seg for å flytte mannen inn på toalettet, fordi stanken var så grusom, forteller van Haut.

Det var tydeligvis ikke nok, for til slutt skal kapteinen ha bestemt seg for å nødlande sør i Portugal.

Flyet som tok av mot Gran Canaria 30. mai, tilhører det nederlandske flyselskapet Transavia Airlines.

Et bilde tatt av en passasjer på flyet skal angivelig vise mannen bli ført ut av flyet.

En talsmann for flyselskapet har uttalt at flyet måtte foreta nødlandingen på grunn av medisinske grunner, men bekrefter at mannen luktet.