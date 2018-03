Over 100 barn reddet i avsløringen av «Childs Play»

Kaja Storrøsten

Publisert: 27.03.18 07:04

UTENRIKS 2018-03-27T05:04:10Z

For første gang sier australsk politi hvor mange ofre og overgripere som har blitt identifisert i overgrepsforumet «Childs Play». Overgriperne er blant annet advokater og ansatte i helsevesenet og militæret.

Australsk politi avslørte nylig at de har identifisert og reddet over 100 barn som er utsatt for overgrep, i verdens største overgrepsforum «Childs Play». Det skriver The Australian .

Det var politiet fra delstaten Queensland og politigruppen Task Force Argos som sto bak.

Det var Task Force Argos som i elleve måneder driftet forumet «Childs Play», hvor de selv delte overgrepsbilder, slik VG har avslørt i en større dokumentar.

Over 100 overgripere

Til The Australian sier operasjonslederen i Argos, Paul Griffith, at 100 overgripere har blitt identifisert, en av de en mann som har misbrukt minst ti gutter og jenter, i tillegg til en ansatt i helsevesenet som jobber med barn.

Advokater, militæransatte og IT-konsulenter er også blant de 100 identifiserte.

Enda flere ofre har blitt identifisert da operasjonens hovedmål var å redde barna.

– Vi har over 100 barn som ble identifisert som overgrepsofre, sier Griffith til avisen.

Lederen for enheten, Jon Rouse, sier til The Australian at hvor ofrene og overgriperne befinner seg, vanligvis ikke avdekkes før sent i etterforskningen. Men hvis de var utenfor Australia, vil de ikke «snu ryggen til dem».

Overgrepsbilder av barn og babyer

Den australske politioperasjonen mot «Childs Play» er den tredje store operasjonen mot overgrepsnettsteder mot det mørke nettet som er blitt kjent for offentligheten.

På nettstedet delte 3000 aktive medlemmer overgrepsbilder og – videoer av barn helt ned til baby-stadiet. VG avslørte at minst 30 nordmenn var del av nettverket. Én av de 30 nordmennene som var aktive skrøt i september i 2016 av overgrep han planla å begå mot et barn i egen slekt.

