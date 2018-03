FIKK STIPEND: Anne Kristine Hermann (t.v.) og Tom Wall, broren til avdøde Kim Wall, poserer sammen under utdelingen av stipendet i New York fredag. Foto: ANGELA WEISS/AFP

Dansk journalist fikk stipend fra Kim Walls minnefond

NTB

Publisert: 24.03.18 11:05 Oppdatert: 24.03.18 11:19

Danske Anne Kirstine Hermann er den første mottageren av reisestipendet fra Kim Walls minnefond. – Jeg skal føre Kims arv videre, sier hun.

Allerede i løpet av de første dagene etter at den svenske journalisten Kim Wall ble meldt savnet, oppsto ideen hos hennes familie og venner om å lage et fond i hennes navn: Kim Wall Memorial Fond. Drøyt syv måneder senere ble Walls minne hedret gjennom utdelingen av det første reisestipendet. Den danske journalisten og forskeren Anne Kirstine Hermann mottok prisen 23. mars, som er Walls bursdag, på en restaurant i Brooklyn i New York.

– Jeg ble veldig overrasket. Det var mye følelser da jeg fant ut at jeg hadde fått stipendet, sier Hermann i et intervju med TT.

Møtte familien

Åtte dager tidligere besøkte journalisten Walls familie i Skåne – et møte som imponerte 33-åringen.

– Det betydde mye å treffe foreldrene Ingrid og Joakim. Jeg fikk en forståelse av hvor mye fondet betyr for familien og Kims venner. Jeg fikk høre deres tanker om stipendet, og da forsto jeg at også mine journalistiske idealer er nær de idealer Kim sto for. Da følte jeg meg sikker på at jeg kan hedre hennes minne på en måte familien synes er verdig, sier Hermann.

– Unik journalist

Hermann kjente ikke Wall personlig, men er imponert over den unge journalistens gjerning.

– Hun var en unik journalist. Det er veldig få skandinaviske journalister som får skrive artikler for de store amerikanske mediehusene hun jobbet for. Jeg har selv bodd i USA, og jeg vet hvor vanskelig det er på det markedet, sier hun.

Stipendet på 5.000 dollar, snaut 40.000 kroner, går til et bokprosjekt om hvordan befolkningen på Grønland ble påvirket av Danmarks assimileringspolitikk fra slutten av andre verdenskrig til 1960-tallet.

Rettssak

I disse dager pågår rettssaken mot Peter Madsen som står tiltalt for drapet på Wall i København.

Wall forsvant etter at hun 10. august i fjor ble med oppfinneren Madsen på en kveldstur i en privat ubåt i København. De første levningene av Wall ble funnet i sjøen mandag 21. august i fjor.

