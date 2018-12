ETTERLYST: Cherif Chekatt etterlyses av fransk politi. Han beskrives som 1,80 høy, med kort hår og et merke i pannen. Publikum bes om å ikke ta kontakt med ham, da han kan være farlig, men varsle politiet. Foto: Police Nationale

Strasbourg-angrepet: 700 politifolk jakter Chérif Chekatt

UTENRIKS 2018-12-13T08:06:44Z

To dager etter angrepet på julemarkedet i Strasbourg er den antatte gjerningsmannen fortsatt på frifot. Man må tilbake til angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo for å finne en like intensiv jakt.

Publisert: 13.12.18 09:06 Oppdatert: 13.12.18 09:46

Ifølge franske myndigheter jakter mer enn 700 politifolk på etterlyste Cherif Chekatt (29), etter skyteepisoden mot et julemarked i den franske byen Strasbourg tirsdag.

Da han gikk til angrep, ropte han «Allahu Akbar», som betyr «Gud er størst», ifølge fransk påtalemyndighet. Angrepet etterforskes som terror.

Den franske politikeren Laurent Nuñez sier de ikke kan utelukke at Chekatt har kommet seg ut av Frankrike og inn i Tyskland.

Etter at den etterlyste forsvant fra åstedet i en taxi er det få spor etter han. Det foregår fortsatt en storstilt klappjakt, der politiet blant annet får assistanse fra antiterroristenheten SDAT.

Onsdag kveld ba politiet vitner melde seg for å hjelpe politiet med å finne Chekatt.

Man må gå tilbake til 2015 og angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo og jakten på de to brødrene Said (34) og Cherif (32) Kouach for å finne en like intensiv jakt i fransk målestokk, skriver den franske avisen Le Figaro . Jakten på de to brødrene varte i 53 timer.

Forsøkt pågrepet

Før angrepet på julemarkedet tirsdag kveld var Chekatt registrert på fransk etterretnings liste over personer som kan være en trussel mot nasjonens sikkerhet, som går under «Kode S».

Fransk politi forsøkte å pågripe 29-åringen i hans leilighet i Neudorf tirsdag morgen, men lykkes ikke med dette da mannen ikke var hjemme .

Chekatt skal ha vært del av et radikalisert miljø i bydelen Neudorf i Strasbourg.

Statssekretær Laurent Nunez i det franske innenriksdepartementet bekrefter at fem personer ble pågrepet, fire av disse er slektninger av Chekatt.

– Det er ekstremt sjeldent at et gjerningsperson bak en slikt angrep ikke hadde kontakt eller assistanse, sier terrorekspert Arnaud Danjean til avisen Le Figaro .

Dette er ofrene

Den franske helseministeren Agnès Buzyn melder om at to er døde, en tredjeperson er hjernedød og tolv skal være skadet – seks alvorlig. Av de alvorlig skadede skal to sveve mellom liv og død. Det skriver Le Figaro .

De to døde er en thailandsk turist og en soldat.

Turisten er 45 år gamle Anupong Suebsamarn. Det sier en talsperson for det thailandske utenriksdepartementet.

– Egentlig skulle de til Paris, men på grunn av protestene dro de til den byen i stedet for. Så skjedde dette uventede, sier avdødes onkel, Suchart Seubsaman til den engelskspråklige avisen Kao Sod .

Blant de alvorlig skadede er den 28 år gamle italienske journalisten Antonio Magalizzi, ifølge det italienske nyhetsbyrået ANSA. AP skriver at Magalizzi er truffet i hodet av en kule.

Det polske utenriksdepartementet melder på Twitter at en av deres statsborgere er såret i angrepet.