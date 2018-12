GIR TYRKIA JOBBEN: Den amerikanske presidenten Donald Trump mener den tyrkiske presidenten Tayyip Erdogan er riktig mann til å bekjempe IS i Syria. Her er de sammen på et NATO-møte i Brussel i Belgia tidligere i år. Foto: Kevin Lamarque / NTB scanpix

Ekspert: USAs tilbaketrekning gir Tyrkia frie hender i Syria

Når USA trekker seg ut av Syria, mener Donald Trump at Tyrkia kan fullføre jobben. Da blir det opp til Tyrkia, Russland og Iran hvem som styrer landet i fremtiden, mener ekspert.

Lillejulaften bekreftet det amerikanske forsvarsdepartementet at president Donald Trump at USA vil trekke alle landets tropper ut av Syria . På Twitter skriver Trump at hans tyrkiske motpart, president Recep Tayyip Erdogan , har forsikret ham om at han vil utradere det som måtte være igjen av IS i Syria.

– Han er en mann som er i stand til å gjøre det, og Tyrkia befinner seg «rett rundt hjørnet». Våre tropper skal hjem, skriver Trump.

AFP melder mandag at Tyrkia sender forsterkninger til grensen mot Syria.

Fakta om kurdere i Syria I Syria bor det om lag to millioner kurdere, de fleste i nordøst mot grensa til Tyrkia.

Kurderne i Syria sluttet seg tidlig til opprøret mot president Bashar al-Assad.

Partiet for en demokratisk union (PYD) og deres YPG-milits har kontrollert de tre enklavene Eufrat, Jazira og Afrin nord i Syria, mot grensa til Tyrkia.

YPG har fått amerikansk støtte i kampen mot IS.

YPG har tette bånd til den kurdiske PKK-geriljaen i Tyrkia, som står på terrorlisten til USA, EU og Tyrkia. Et stort antall PKK-soldater kjemper i YPGs rekker. Kilde: NTB

– Har ligget i kortene

At amerikanske tropper skal hjem, kommer ikke som en overraskelse for Sverre Lodgaard, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

– USA aldri hatt noen nasjonal interesse i Syria. Engasjementet har hele tiden vært halvhjertet. Når Trump nå sier at han skal trekke ut USA, har det ligget i kortene i lang tid.

– Det betyr at sluttspillet i Syria og hvordan det skal styres i fremtiden i alle hovedsak blir opp til Tyrkia, Russland og Iran.

Det betyr også at Bashar al-Assad blir sittende som president inntil videre, mener Lodgaard.

– Amerika først som gjelder

– Trump har snakket med Erdogan og twitret at sistnevnte har lovet å utrydde IS i Syria. Er dette troverdig?

– Det kan være en forpliktelse som de har påtatt seg i forbindelse med den amerikanske tilbaketrekningen.

At USA skal ut, er til fordel for Tyrkia, mener Lodgaard.

– Tyrkia får frie hender til å håndtere kurderne i nord.

Den kurdiske YPG-militsen er en av USAs allierte i Syria-krigen, men Tyrkia mener gruppen er terrorister.

– For Trump er det Amerika først som gjelder. Han vil kutte tapene både i Syria og Afghanistan, sier Lodgaard og legger til:

– Trump er ikke kjent for å ta overmåte stort hensyn til andre. Det er amerikanske interesser i høysete.

Ikke alle er enige i at det er i USAs interesse å trekke seg ut av Syria på nåværende tidspunkt.

Forrige uke ble det klart at forsvarsminister Jim Mattis skulle gå av i februar. I går kunngjorde Trump at Mattis blir erstattet av Patrick M. Shanahan allerede 1. januar – to måneder før det som opprinnelig var planen.

Presidenten ga ingen ytterligere begrunnelse for at Mattis går av allerede ved årsskiftet, men ifølge New York Times er det irettesettelsen Trump fikk i Mattis' avskjedsbrev som skal ha vært årsaken til at dette nå skjer.