Macron gir etter for demonstrantene: Lover å øke minstelønnen

UTENRIKS 2018-12-10T19:19:55Z

Frankrikes president Emmanuel Macron setter inn tiltak for å kue sinnet som har ledet til massive demonstrasjoner i landet de siste ukene.

Publisert: 10.12.18 20:19 Oppdatert: 10.12.18 22:44

– Hendelsene de siste ukene i Frankrike og i utlandet har forstyrret nasjonen. De er en blanding av legitime krav og voldsbølge, skrev presidenten på Twitter mens talen hans rullet over franske TV-skjermer.

Han anerkjente i en annen Twitter-melding at han har holdt en tøff linje.

– Jeg vil være veldig tydelig med deg i kveld: Jeg har kjempet for å riste systemet på plass, men det er nettopp fordi jeg vil tjene landet vårt og at jeg elsker det.

Han anerkjente at folk er sinte over levekostnadene. Under talen lovte han å øke minstelønnen og skattefradragene, skriver BBC . Det dreier seg om en månedlig økning på 100 euro fra 2019. I tillegg skrinlegger han en planlagt skatteøkning for pensjonister, skriver AP .

Minstelønnen er i år på 1.498 euro før skatt, og 1.185 euro etter skatt. Det tilsvarer henholdsvis om lag 14.500 og 11.500 kroner, skriver NTB.

Viste forståelse

– Demonstrantenes sinne er dypt, og på mange måter legitimt, sier han.

Presidenten hevder at det har vært en usunn utvikling de siste 40 årene:

– I landsbyer og nabolag har offentlige tjenester vært svinnende og levestandarder blitt forverret.

Samtidig la han vekt på at sinnet ikke rettferdiggjør angrepene mot politiet eller plyndring av forretninger. Det stempler han som skadelig for friheten i Frankrike, skriver AP .

Presidenten snakket rolig og forsonende mens han fremførte sitt budskap.

Talen til nasjonen var en lenge etterspurt reaksjon på de omfattende demonstrasjonene som har preget landet den siste tiden.

– Leve republikken. Leve Frankrike, rundet han den 14 minutter lange talen av med.

Voldsomme demonstrasjoner

Fire uker på rad har Frankrike vært preget av demonstrasjoner fra den lederløse bevegelsen «de gule vestene». Refleksvestene demonstrantene bærer, er en kobling til saken de i utgangspunktet kjempet mot; økende drivstoffpriser. Bevegelsen har imidlertid vokst og budskapet dreier seg nå også om høye levekostnader.

Protestene har tatt form i veisperringer og etter hvert voldelige demonstrasjoner rundt om i landet. Lørdag deltok 136.000 mennesker i protestene, 10.000 av dem i Paris.

Søndag kunngjorde Élyséepalasset at presidenten ville tale til nasjonen mandag, skriver France 24 .

Macron har brukt mandag morgen i møte med forretningsledere, fagforeninger og lokalpolitikere, samt lederne i senatet og nasjonalforsamlingen.

Under hans forrige TV-sendte tale til nasjonen, 27. november, sto han på at han ikke kom til å la seg presse av «kjeltringer» til å endre politikk. Etter det har han imøtegått de voldsomme protestene med å avbryte planene om å heve skatten på drivstoff.

Søndag måtte den franske hovedstaden nok en gang ryddes etter de omfattende protestene. Lastebiler kjørte ut utbrente biler og motorsykler, og butikker fjernet plater de hadde satt opp foran vinduene sine.

På en av platene hadde en demonstrant skrevet:

– Du holder ikke fram til jul, Emmanuel.