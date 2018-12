I SORG: Riefian Fajarsyah (t.h) la ut dette bildet av seg og sin kone i november. Hun omkom i tsunamien 22. desember. Foto: @ifanseventeen/Instagram

Pop-ikon i sorg etter tapet av kona etter advent-tsunamien

UTENRIKS 2018-12-25T21:31:22Z

Mens han stryker forsiktig over kisten, tar den indonesiske popstjernen Riefian Fajarsyah farvel med sin kone Dylan Sahara. Hun var en av hittil 429 personer som mistet livet etter tsuniamien i Indonesia 22. desember. Dødstallene forventes ennå å stige.

Publisert: 25.12.18 22:31

154 mennesker er fortsatt oppført som savnede etter tsunamien. Foreløpig er det meldt at 1459 personer ble skadet som følge av tsunamien. Det melder NTB.

Riefian Fajarsyah (35) er frontmannen for «Seventeen», en av Indonesias mest populære popgrupper. Lørdag 22. desember holdt de konsert på stranda i Tanjung Lesung på vestkysten av øya Java. En av tilhørerne var hans kone Dylan Sahara (25). Midt i konserten veltet bølgene inn over scenen og tilhørerne.

Fakta om tsunamien i Indonesia Flere hundre mennesker er hittil bekreftet døde etter at et vulkanutbrudd i Anak Krakatoa i Sundastredet mellom Java og Sumatra førte til en tsunami 22. desember 2018.

Tsunamien rammet strendene helt uten forhåndsvarsel klokken 21.30 lørdag kveld.

Indonesia ligger på den såkalte «Ildringen» i Stillehavet, et område som er svært utsatt for jordskjelv og vulkansk aktivitet.

Til sammen har Indonesia blitt rammet av 605 tornadoer, 506 flommer, 353 skogbranner, 319 jordskred, 55 vulkanutbrudd og 33 tidevannsbølger bare i år.

Katastrofene har i 2018 til sammen krevd minst 3.500 menneskeliv, ødelagt 340.000 hjem, og ført til at over tre millioner har måttet evakuere. Kilder: NTB og Aftenposten.

I kaoset som fulgte forsvant Sahara, foruten tre av bandmedlemmene og flere tilhørere i vannmassene.

Ba for sin forsvunne kone

Lille julaften etter tsunamien la Fajarsyah ut en video på Instagram hvor han gråtkvalt fortalte om kona og bandmedlemmene.

– Vær så snill og be om at min kone Dylan, Andi (trommis) og Herman (gitar) og Ujang (crew) snart vil bli funnet, sa han, ifølge The Guardian.

Samtidig som dødstallene har fortsatt å stige, ble Sahara og bandmedlemmene funnet omkommet.

Julaften la Fajarsyah ut en video på Instagram Story hvor han står ved sin kones kiste og stryker forsiktig på lokket mens andre sørgende står rundt ham. Dylan Sahara var en kjent skuespiller og tv-personlighet i Indonesia.

Videoen kan du se her .

Frykt for kollaps og mangel på medisiner og rent vann

NTB melder at panikkslagne innbyggere og tjenestemenn tirsdag løp opp i høyden ved den lille fiskerlandsbyen Sumut etter en falsk alarm om at en ny tsunami var på vei. Bare noen få timer før skjedde det samme i Tanjung Lesung, som er en annen by som ble hardt rammet av tsunamien.

Ennå leter tusenvis av soldater, politifolk, redningsmannskaper og frivillige etter de snaut 150 som ennå er savnet etter tsunamien.

Over 600 bolighus ble rasert av vannmassene, og mange hoteller, butikker og boder langs strendene ble også ødelagt, det samme ble rundt 400 båter.

– Vi tror at noen ofre fortsatt er fanget under vrakrester og materialer som ble vasket bort av tsunamien, sa en talsmann for redningsmannskapene mandag, ifølge NTB.

Nyhetsbyrået skriver at selv om nødhjelp strømmer inn til områdene som er rammet, har hjelpearbeidere uttrykket at mangel på rent vann og medisiner snart kan bli et problem. Mange tør heller ikke å returnere til hjemmene sine fordi de frykter nye tsunamier.

Les også: Frykter ny tsunami i Indonesia

– Jeg har vært her i tre dager. Jeg er redd fordi huset mitt er rett ved stranda, siteres Neng Sumrni som opplyses å sove med sine tre barn og ektemann på et skolegulv, sammen med flere titalls andre familier.

En som jobber med den frivillige organisasjonen Tagana, Abu Salim, forteller at de jobber strevsomt med å stabilisere situasjonen, blant annet ved å sette opp feltkjøkken og telt.

– Folk har fortsatt ikke tilgang på rennende vann, og det er mange som har flyktet opp i høyden som vi ennå ikke har klart å nå fram til, sier han ifølge NTB.

The Guardian melder at det ennå er frykt for at bygninger som er skadet av vannmassene kan kollapse. 16.082 personer er husløse etter tsusnamien.

Våknet 200 meter unna

Overlevende avisen har snakket med, forteller at bølgen kom uten forvarsel. Dette til tross for at Indonesia har investert i et varslingssystem for tsunamier. Systemet skal imidlertid ikke har fungert siden 2012.

– Jeg så ikke bølgene, jeg hørte bare en lyd. Jeg bare løp for livet. Om morgenen kom jeg tilbake og så to kropper på stranden. De var oppblåste, som om de hadde svelget for mye vann, sa en mann The Guardian har navngitt som Kusnadi (56).

En annen mann navngitt som Bahrudin (40), forteller at han så bølgen komme som en vegg mot seg.

– Jeg forsøkte å løpe men rakk det ikke før den svelget meg. Jeg ble bevisstløs, og våknet så opp 200 meter unna. Jeg løp hjem, og heldigvis hadde familien min overlevd, sa han.

Undersjøisk jordskred

Tsunamien 22. desember ble forårsaket av et undersjøisk jordskred etter vulkanutbrudd fra den famøse Anak Krakatoa-vulkanen. Øya dukket opp i krateret etter øya Krakatoa som eksploderte i 1883 og drepte 36 000 mennesker. Restene av Krakatoa selv ligger som tre små øyer omkring Anak Krakatoa.

Utbruddet hadde globale konsekvenser. Den enorme askeskyen fra utbruddet la seg over kloden, og skapte røde solnedganger i flere måneder etter utbruddet. Forsker mener at Edvard Munchs «Skrik» fra 1893 er inspirert av solnedgangene.