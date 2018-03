FØR SAMMENSTØTET: Dette bildet viser kvinnen som ble påkjørt av den førerløse Uber-bilen. En video av ulykken er frigitt av politiet i Tempe. Foto: Foto: Tempe Police Department / AP / NTB scanpix

Eksperter: Den førerløse bilen burde avverget dødsulykken

NTB

Publisert: 22.03.18 06:13 Oppdatert: 22.03.18 06:32

To eksperter som har sett video av den dødelige krasjen med en førerløs bil, mener sensorene burde oppdaget offeret og bremset i tide.

Politiet i Phoenix-forstaden Tempe har frigitt en video som viser opptakene av bilen som kjørte på 49 år gamle Elaine Herzberg søndag. Med en sykkel krysset hun veien et sted hvor det ikke var et oppmerket fotgjengerfelt.

Bilen, en Volvo, kjørte i omkring 65 kilometer i timen da ulykken inntraff. Kvinnen ble fraktet til sykehus, men døde av skadene.

To eksperter som har sett videoen av hendelsen, mener ifølge nyhetsbyrået AP at bilens laser- og radarsensorer burde sett offeret og sykkelen og bremset i tide.

– Flere feil

– Offeret kom ikke ut av ingenting. Hun går på en mørk vei, men det er en åpen vei, så laseren og radaren burde sett henne og kjent henne igjen som et menneske, sier Bryant Walker Smith, professor ved universitetet i South Carolina som foreleser om selvkjørende biler.

Smith la også til at videoen kanskje ikke viser hele situasjonen, men det at det «er tydelig at det viser flere feil i systemet til Uber , det automatiske systemet og sikkerhetssjåføren som satt i bilen».

Videoen viser at sikkerhetssjåføren som satt i bilen, ikke fulgte med på veien i forkant av ulykken, selv om det er uklart om han så på en videomonitor av veien eller ikke.

Skylder på bilen

Sam Abuelsmaid, analytiker for Navigant Research, som også er oppdatert på selvkjørende kjøretøy, sier at laser- og radarsystemet i mye bedre grad kan se mennesker i mørket, og at Herzberg var godt innenfor rekkevidde.

– Fra hva jeg ser i videoen, ser det ut til at skylden ligger hos bilen, ikke fotgjengeren, sier han.

Politisjefen i Tempe, Sylvia Moir, sa tirsdag til avisen San Francisco Chronicle at hun foreløpig ikke trodde at Uber vil få skylden for ulykken.

Etterforskes

USAs nasjonale råd for transportsikkerhet (NTSB) etterforsker det som er den første dødsulykken med selvkjørende biler.

Etter ulykken stanset Uber all testing av førerløse biler i Phoenix-området, Pittsburgh, San Francisco og Toronto.

– Videoen er forstyrrende og hjerteskjærende å se, og tankene våre fortsetter å gå til Elaines nærmeste, sier Ubers talsperson Andrew Hasbun.

– Våre biler er fortsatt parkert, og vi hjelper lokale og nasjonale myndigheter på alle måter vi kan, sier Hasbun.