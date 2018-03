Foto: Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Acer-sjef: – Vi er visst beryktet i Oslo

Publisert: 14.03.18 07:47

EUs energibyrå Acer har ikke makt til å tvinge land til å bygge nye kraftkabler til utlandet, forsikrer byråets direktør Alberto Pototschnig.

– Vi er visst ganske beryktet i Oslo, sier Pototschnig spøkefullt til NTB.

Han forteller at han er overrasket over hvordan Acer-debatten har utviklet seg i Norge. Direktøren mener diskusjonen til dels preges av misforståelser og usannheter både om hva energibyrået er til for, og om hva det har makt til å gjøre.

Selv er han krystallklar på én ting: Acer har ikke myndighet til å tvinge land til å bygge nye kraftkabler eller gassrørledninger til utlandet.

– Vi bestemmer ikke om infrastruktur skal bygges eller ikke, sier han.

Samme spilleregler for alle

Acers overordnede oppgave er å hjelpe europeiske land bli enige om spillereglene i energimarkedet.

Norge er en del av dette markedet, påpeker Pototschnig. Det betyr at Norge må følge samme regler som alle andre.

– Det er veldig vanskelig å være del av et marked uten å ha samme regler som de andre deltakerne, sier Pototschnig.

Han sammenligner det med fotball:

– Hvis du spiller fotball, må du ha regler. Og når reglene først er der, må alle følge dem.

Acer lar først de berørte landene prøve å bli enige seg imellom.

– Men hvis de ikke klarer å bli enige, og kampen ikke kan starte fordi det ikke fins noe regelverk, da må noen tre inn. Og det er oss.

Få beslutninger

I første rekke utarbeider Acer råd og retningslinjer som medlemslandene selv bestemmer om de vil følge.

Men byrået har i noen tilfeller makt til å ta bindende beslutninger, i første rekke i tekniske spørsmål og i saker som gjelder grensekryssende infrastruktur.

NTB har gjennomgått samtlige beslutninger Acer har tatt siden byrået åpnet dørene i mars 2011. Det er en kort liste. Alt i alt er det snakk om ti beslutninger.

Flertallet av beslutningene handler om måten ulike regionale energibørser fungerer på.

Fordeling av kostnader

I et par saker har Acer simpelthen besluttet at de berørte landene skal få forlenget frist til å bli enige seg imellom.

I enkelte andre saker har Acer vedtatt tekniske regler om prissetting i regionale markeder.

Acer har også makt til å gripe inn hvis berørte land ikke klarer å bli enige om hvem som skal ta regningen for en utbygging. En slik beslutning ble for eksempel tatt i 2015. Acer bestemte da at Litauen måtte betale for en kraftkabel mellom Litauen og Polen.

Så langt er kun én av Acers beslutninger blitt anket. Denne anken ble avvist.

Kan få utvidede fullmakter

I flere av de ti sakene er det aktørene selv som har bedt energibyrået om å skjære igjennom. I andre saker har Acer grepet inn fordi fristen for å nå enighet har utløpt.

I framtida ligger det an til at energibyrået vil få utvidede fullmakter. Men nøyaktig hvor mye makt EUs medlemsland vil gå med på å gi det, er ennå ikke avklart. EU er på vei inn i sluttforhandlinger om spørsmålet, men flere land holder igjen.

– Det blir et kompromiss. Men det er veldig vanskelig å spå nøyaktig hva utfallet blir, sier Pototschnig.

Han legger til at han ikke har noe mål om å bli populær. Acer har tatt beslutninger som har vakt misnøye.

– Men hvis du vil være med og spille, kan du ikke bare finne på reglene selv.