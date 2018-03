KONFLIKT: Kinas president Xi Jinping og Donald Trump under et møte i Florida i april i fjor. Nå varsler USA sanskjoner mot kineserne. Foto: Carlos Barria / Reuters

USA anklager Kina for tyveri - innfører sanksjoner

USAs president Donald Trump vil torsdag offentliggjøre en rekke handelssanksjoner mot Kina, opplyser Det hvite hus. Kina varsler at de vil komme med et motsvar.

Talsmann for Det hvite hus Raj Shah sier at sanksjonene kommer som en reaksjon på at Kina har stjålet amerikansk teknologi og intellektuell eiendom. Dette omfatter produkter, verker eller strategier, ifølge Shah.

Beijing advarer Trump-administrasjonen mot sanksjonene og oppfordrer landet til ikke å handle «med følelser».

– Kina vil ikke sitte stille og la landets legitime rettigheter og interesser bli skadet, heter det i en uttalelse fra landets næringsdepartement.

Kunngjøringen kommer få uker etter at Trump kunngjorde at USA vil innføre 25 prosent toll på stål og 10 prosent toll på aluminium som importeres til USA. Svaret fra Europa og Kina har vært at de vil påføre amerikanske varer en ekstra tollavgift.

USAs nye sentralbanksjef Jerome Powell advarte onsdag om at sjansen for en handelskrig er en økende trussel mot verdens største økonomi.