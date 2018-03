Peter Madsen om ubåtturen: Slik døde Kim Wall

KØBENHAVNS BYRET (VG) Peter Madsen forklarte torsdag ettermiddag retten hvordan den svenske journalisten Kim Wall (30) døde om bord på hans ubåt «Nautilus», i august i fjor.

Madsen forklarer at planen den 10. august var at Kim Wall skulle tilbake til sine venner etter en kort tur.

– Vi skulle ut en tur, dykke ned, se oss litt rundt, prate litt og så dra tilbake, forklarer Madsen i retten.

Han sier at ingen av de to var oppmerksomme på hvor mye klokken plutselig var blitt. Han nevner Walls nysgjerrighet og mange spørsmål som en årsak til at tiden gikk så fort.

Madsen ønsker å starte ubåtens hovedmotor og luftkompressor, men forteller at han gjør en feil idet han skal tømme noe vann ut av ubåtens utvendige del. Hans videre forklaring er svært teknisk, og dommeren må be ham prate mer langsomt slik at de kan notere alle detaljene.

– Jeg går opp på dekk. Når man står på dekk, er det godt skikk at man ikke har luken åpen, så jeg lukker den, sier han.

Madsen: Hørte henne rope der nede

– Når jeg prøver å åpne luken, starter de verste minuttene i mitt liv. Jeg får ikke åpnet luken. Det er undertrykk nede i ubåten. Jeg prøver en annen luke, og når jeg kommer ned, kan jeg høre Wall rope der nede.

Madsen forklarer at det i juni hadde oppstått en feil på ubåten, og at han tror det var denne feilen som gjorde at luken satt fast.

Da han omsider kom seg ned i ubåten – det kan ha vært etter ti til femten minutter – ble han møtt av en vegg med varm luft.

– Jeg kravler ned og finner Kim Wall liggende livløs, forklarer han.

På aktors spørsmål om hvorfor han ikke prøvde å hjelpe Kim Wall ut dersom hun lå bevisstløs nede i ubåten, svarer han at gassene der nede var uutholdelige.

– Jeg gikk ned og konstaterte at jeg ikke kunne oppholde meg der nede.

Videre forklarer at han i sine første avhør tenkte at han hadde gjort noe så galt at han ville bli dømt for uaktsomt drap.

– Jeg tenkte at alt jeg hadde jobbet for siden jeg var en liten gutt, var slutt, sier han.

Madsen: SMS til kona var «avskjedsbrev»

I en SMS til sin kone etter funnet av Kim Walls livløse kropp, skrev Madsen: «Jeg drar på eventyr i Nautilus».

– Det var i virkeligheten et slags avskjedsbrev. En journalist var død om bord på min ubåt. Det var ingen mulighet for meg til å gå videre, forklarer han.

På spørsmål om hvorfor han ikke ringte etter hjelp etter at Kim Wall var død, og hvorfor han seilte den ruten han gjorde, svarer Madsen:

– Jeg har det forferdelig. Jeg har sagt farvel til min kone. Det var likegyldig hva jeg gjorde.

Madsens forklaring om hvordan Kim Wall døde av giftig gass nede i ubåten, mens luken var stengt igjen, er sendt til teknologisk institutt og forsøkt gjenskapt. Resultatene vil presenteres på et senere tidspunkt i rettssaken.

Forsøkte å kaste hele kroppen over bord

Videre blir den tiltalte spurt om hvorfor han deretter dykker ned med ubåten. Leteaksjon som senere skal bli satt i gang varer gjennom hele natten. Først på morgenen dagen etter blir ubåten lokalisert.

– Jeg flytter ubåten fordi jeg ikke vil at vi skal bli funnet med en gang. På dette tidspunktet klarer Peter Madsen ikke mer. Jeg må hvile på et eller annet tidspunkt, sier Peter Madsen.

På aktors spørsmål om hva som skjer når ubåten ligger i ro klokken 02.50, svarer Madsen at han forsøker «på alle tenkelige måter» å kaste kroppen ut av ubåten.

– La oss være enige om at hvis jeg kunne kastet hele kroppen i ett stykke, hadde jeg gjort det. Det er veldig vanskelig å flytte en person som ikke er bevisst, og det blir ikke lettere av at det er veldig trangt, sier han.

På spørsmål om han gjorde noe seksuelt med Kim Wall svarer Madsen at det aldri har vært seksuell kontakt mellom dem og at han kun så på henne som en journalist.

– Gjorde du noe seksuelt med deg selv? spør Buch-Jepsen.

– Jakob, dette er ikke en situasjon hvor man tenker på noe sånt, svarer Madsen.

Tiltalte virker til å være irritert og har mot slutten av dagen begynte å tiltalte aktor ved fornavn. Madsen reagerer sterkt på at han gjentatte ganger får spørsmål om hva det var som fikk ham til å partere.

– Det kommer en rettsobdusent i saken senere. Du kan jo spørre hvorfor han valgte den jobben. På dette tidspunkt er hun allerede død. At jeg skulle ha noen erotisk interesse... Jakob, det er forferdelig at du spør, sier Madsen.

Madsen: Unngikk forklaring for å skåne de pårørende

Da Madsen startet sin forklaring i Københavns Byrett torsdag ettermiddag spurte aktor Jakob Buch-Jepsen gjentatte ganger om hvorfor han i politiavhør har endret sin forklaring flere ganger.

– Det har du spurt om mange ganger nå. Det har jeg gjort fordi jeg ikke ønsket å dele med verden hvilken forferdelige måte Kim Wall omkom på, spesielt av hensyn til hennes pårørende, sa Madsen.

Nekter for ubåt-utløsning

Etter flere forsøk på få et mer utdypende svar går aktor videre og konfronterer Madsen med at det like etter at han ble pågrepet, ble funnet spor av sæd i underbuksene hans.

Buch-Jepsen spør om Madsen hadde utløsning i ubåten før, under eller etter turen med Kim Wall.

Det aviser Madsen, og aktor spør hvordan han da kan forklare funnet.

– Det er veldig personlig, men hvis du ser på min telefon og min internetthistorikk, ser du at jeg 00.35 natten i forveien, besøkte et pornografisk nettsted, sier Madsen.

Aktor har tidligere i dag omtalt den aktuelle internett-trafikken, der Madsen skal ha søkt på og sett på videoer av kvinner som blir torturert.

Madsens forklaring ble avsluttet klokken 15.30 og forsetter på neste rettsdag som er 21. mars.

Nekter for drap – erkjenner partering

Rettssaken mot Madsen startet torsdag morgen, og tiden før lunsj ble brukt til innledningsforedrag fra aktoratet og forsvarer.

Aktor Jakob Buch-Jepsen redegjorde i løpet av drøye to timer for saken og etterforskningen sett fra påtalemyndighetens side. Han mener Madsen drepte Kim Wall med overlegg, at han misbrukte henne seksuelt og parterte henne før han kastet kroppsdelene i vannet.

Madsen er tiltalt for overlagt drap, likskjending og seksuelt misbruk av den svenske journalisten Kim Wall (30). Madsen nekter straffskyld for drap, men erkjenner å ha partert Wall. Videre nekter han for å ha misbrukt henne seksuelt.

Påtalemyndigheten har varslet at de vil be om livsvarig fengsel for Madsen, subsidiært forvaring på ubestemt tid. Rettsdagen går over totalt 12 dager i mars og april. Dom i saken er ventet 25. april.