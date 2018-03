ÅPNER OPP: Russlands president Vladimir Putin. Foto: Kremlin via REUTERS

Putin beordret å skyte ned passasjerfly

Russlands president åpner opp om dramaet da en mann truet med en bombe og angivelig forsøkte å kapre et passasjerfly under vinter-OL i Sotsji i 2014.

I dokumentaren «Putin» forteller Vladimir Putin at han like før åpningsseremonien fikk en telefon fra sikkerhetsrådgivere som var ansvarlige for vinter-OL i februar 2014, skriver Reuters .

De fortalte at én passasjer på et Pegasus Airlines-fly med 110 personer om bord hadde reist seg fra setet sitt og forlangt at flyet skulle endre kurs mot OL-byen i Russland . Den ukrainske mannen skal ha sagt at det var en bombe om bord på flyet , viftet med noe som så ut som en detonator og forsøkt å få tilgang til cockpiten.

– Jeg ble fortalt at et fly fra Ukraina til Istanbul var kapret, og at kapreren krevde å lande i Sotsji, sier Putin i dokumentaren.

Den russiske presidenten forteller nå at han søkte råd fra sikkerhetsrådgiverne sine, og at han ble fortalt at planen for en slik situasjon var å skyte ned flyet.

– Jeg ba dem om å handle i henhold til planen, sier Putin.

Men før den dramatiske planen ble iverksatt, fikk presidenten en ny telefon noen minutter senere: Det hele var falsk alarm. Den aktuelle passasjeren var svært beruset - og flyet ville derfor fortsette som planlagt mot den tyrkiske hovedstaden.

Passasjerflyet ble eskortert av et F-16-fly, og tyrkiske myndigheter bekreftet den gang at mannen ble lurt til å tro at flyet var på vei til OL-byen. Han ble pågrepet like etter landing, og det ble hverken funnet våpen eller eksplosiver.

Presidentens talsperson Dmitry Peskov bekreftet søndag hendelsesforløpet overfor Reuters.