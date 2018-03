Russisk transportfly styrtet i Syria - 39 døde

NTB

Publisert: 06.03.18 14:58 Oppdatert: 06.03.18 20:16

UTENRIKS 2018-03-06T13:58:05Z

39 personer omkom da et russisk transportfly styrtet rett før landing i Syria, opplyser det russiske forsvarsdepartementet

Flystyrten skjedde 500 meter fra rullebanen på den russiske militærbasen Hmeimim helt vest i Syria, da flyet var i ferd med å lande.

Ifølge russiske myndigheter var det 33 passasjerer og et mannskap på seks om bord i flyet, som var av typen Antonov-26, et tomotors propellfly som ble utviklet på slutten av 1960-tallet. Alle de omkomne var forsvarsansatte.

– Alle om bord omkom, opplyser forsvarsdepartementet i Moskva til nyhetsbyrået TASS.

Flyet skal ikke ha blitt beskutt under innflygingen og årsaken til ulykken antas å være teknisk svikt, heter det videre.

Den russiske flyhavarikommisjonen skal granske ulykken, i et forsøk på å fastslå hvorfor flyet styrtet, melder nyhetsbyrået Interfax.

Russland har mistet ni militære fly i Syria siden landet gikk inn i krigen på president Bashar al-Assads side for to og et halvt år siden.

Krigen i Syria hadde ifølge russiske myndigheter kostet 45 russiske soldater livet fram til tirsdagens flystyrt. Ettersom alle som omkom i flystyrten var forsvarsansatte, er tallet nå steget til 84.

Langt flere russere antas å være drept i Syria de siste årene, ettersom leiesoldater og andre som er innleid av russiske myndigheter ikke er med i oversikten.