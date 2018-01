Politico: Trekker støtte til Trumps mur

BUDSJETTKAOS: Demokrat-leder Chuck Schumer vil foreløpig ikke godta kravet om finansiering av en mur mot Mexico. Foto: AARON P. BERNSTEIN

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, trekker sin støtte til finansiering av grensemuren mot Mexico. Det kan kaste USA ut i nytt budsjettkaos.

I forrige uke skal Schumer ha orientert Det hvite hus om at han var villig til å strekke seg langt for å imøtekomme president Donald Trumps krav om finansiering av den omstridte grensemuren, i bytte mot en avtale for de såkalte «drømmerne», personer som ble brakt ulovlig til USA som barn.

Nå skal Schumer ha trukket dette tilbudet tilbake. Det hevder senator Dick Durbin, ifølge Politico .

– Presidenten har nå latt muligheten til å få bygget muren gå fra seg, sier en annen demokrat-kilde til nettstedet.

Avviser tilbud

Talsmann for Det hvite hus, Hogan Gidley, avviser imidlertid at Schumer noen gang la frem noe tilbud om en slik byttehandel.

Den amerikanske statsadministrasjonen ble før helgen stengt etter at senatorene mislyktes i å komme til enighet om statsbudsjettet. Mandag vedtok Senatet å utsette vedtaket om en endelig budsjettavtale.

Avtalen ble vedtatt med 81 mot 18 stemmer i Senatet, og ble senere også godkjent i Representantenes hus. Til slutt kunne president Donald Trump sette sin signatur på vedtaket som sikrer finansiering av offentlige utgifter fram til 8. februar.

Budsjettkaos

Selv om Demokratene og Republikanerne er enige om en midlertidig finansieringsplan, gjenstår det ennå å bli enige om statsbudsjettet for 2018. Nå tyder signalene fra Demokratenes leder i Senatet på at budsjettkaoset fortsetter.

Kilder nær presidenten gjør det klart at Trump neppe vil gå med på en avtale som ikke innebærer en betydelig økning i bevilgningene til grensemuren, og viser til at muren var et av hans klareste valgkampløfter .

Også etter valget har Trump flere ganger gjentatt løftet om å bygge en mur for å stanse den ulovlige innvandringen fra Mexico.