IS-angrep i Syria: 40 kidnappet og over 240 drept i blodbad

IS skal brutalt ha henrettet folk i hjemmene deres og utløst bomber på folksomme torg.

Ifølge eksilgruppen SOHR (Syrian Obervatory for Human Rights) skal 246 personer blitt drept i angrepene , som IS har tatt på seg ansvaret for. Blant ofrene for onsdagens blodbad var minst 127 sivile. De øvrige døde tilhørte regimevennlig milits og IS. De hevder også at over 200 ble såret.

Angrepene involverte flere selvmordsbombere og aksjoner hvor IS stormet hus og skal ha skutt og drept sivile. Nyhetsbyrået AP skriver at de også skal ha kidnappet rundt 40 mennesker, hovedsaklig kvinner og barn.

– De gikk inn i hjemme deres og skjøt mennesker

Angrepene skal ha skjedd i byen Sweida som ligger sørvest i Syria , og i noen landsbyer rundt i provinsen ved samme navn. Dette området var nylig kontrollert av syriske opprørsgrupper, men nå under regjeringens kontroll.

– Det var koordinerte angrep i folks hjem. De banket på dører, og gikk inn i hjemmene deres og skjøt mennesker. Flere av ofrene ble også slaktet stille, før noen kuler ble skutt, sier Ahed Mrad, en journalist fra Sweida, ifølge The Guardian.

En annen forteller at flere våknet opp til døde mennesker i gatene.

– Folkene i landsbyer i øst våknet opp til døde mennesker i gatene, noen av dem slaktet med kniver eller i hodet, forteller Mazayiad Hasson ifølge New York Times.

To av selvmordsbomberne skal ha utløst eksplosjonene på steder hvor mange sivile ferdes. Den ene skal ha kjørt gjennom et folksomt grønnsaksmarked på motorsykkel da bomben ble utløst, mens den andre skal ha utløst bomben på et torg.

Statlige medier sier at regjeringsstyrker skal ha drept to selvmordsbombere før de klarte å detonere bombene. Ifølge SOHR skal det totalt ha vært syv selvmordsbomber.

Angrepene skal ha skapt kaos i hele provinsen, og utløste dødelige sammenstøt. På den ene siden var regimevennlige militser og sivile som plukket opp våpen for å forsvare hjemme sine, og på på den andre siden IS-krigere, skriver nyhetsbyrået AP.

Dødeligste angrepet i Sweida

Angrepet er trolig det dødeligste i området mens krigen i Syria har pågått. Hittil har Sweida, hvor de fleste innbyggerne tilhører folkegruppen drusere, i stor grad blitt spart for de verste voldshandlingene gjennom krigen som har herjet i resten av Syria siden 2011.

I 2015 kontrollerte IS omtrent halvparten av landområdet, men nå er det kun noen få lommer igjen i deres makt. Blant annet i naboprovinsen til Sweida, Daraa, som har vært målet til flere luftangrep fra regjeringsstyrkene de siste dagene, i et forsøk på at IS skal overgi seg.

Selv om de har mistet mye av kontrollen, er IS stadig en trussel med flere isolerte og koordinerte angrep.