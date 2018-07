NY DINO: Slik antas det at Lingwulong shenqi så ut. Bildet ble tilgjengelig 24. juli. Foto: Zhang Zongda/REUTERS

Nytt dinosaurfunn kan skrive om historien

Publisert: 26.07.18 04:03

UTENRIKS 2018-07-26T02:03:41Z

En dinosaur som nylig er oppdaget i Kina kan tyde på at Øst-Asia ikke delte seg fra superkontinentet Pangea likevel.

Nylig ble en ny art i sauropod-familien med langhalsede gigantdinosaurer funnet i Kina. Lingwulong shenqi levde nord i landet rundt 174 millioner år siden. På den tiden trodde man Øst-Asia hadde skilt seg fra det samlede superkontinentet Pangea, men funnet av Lingwulong kan tyde på at så ikke er tilfelle.

Ifølge BBC ble dinosauren funnet akkurat der den ikke skulle kunne være – i Nord-Kina, og 15 millioner år tidligere enn noen annen kjent dinosaur i undergruppen neosauropods.

Doktor Philip Mannion fra Imperial Collega London, som er en av forfatterne av studien, skriver at oppdagelsen er «dobbelt uventet».

– Ikke bare er dette det eldste medlemmet, men det en det første noensinne fra Asia. Lenge trodde man at neosauropods ikke flyttet seg til Asia i juratiden, sier han til BBC.

På denne tiden hadde Pangea begynt å dele seg opp, og én av teoriene er at et hav, større enn Rødehavet, delte det som nå er Kina fra resten av superkontinentet og dermed forhindret dinosaurene fra å forflytte seg dit.

– Dette tyder på at neosauropods kom seg dit før noen barriere kom på plass, og i økende grad tyder de geologiske bevisene på at denne barrieren var ganske kortvarig, sier Mannion.

Det er funnet mange neosauropods i andre områder av Pangea - nå kjent som Nord-Amerika, Europa og Øst-Afrika, men ingen av dem er eldre enn 160 millioner år.

Lingwulong shenqi er nå den eldste, og funnet kan også tyde på at disse dinosaurene var på et mye mer avansert nivå i evolusjonen enn man tidligere har antatt – og at de ikke døde ut etter et meteornedslag i Chicxulub.

Palaeontolog og doktor Cecilia Apaldetti ved CONICET-Universidad Nacional de San Juan in Argentina, som ikke har vært involvert i studien, mener funnene tyder på at dinosaurene overlevde flere masseutryddelser på jorden.

– Funnet av denne nye sauropoden Lingwulong, og Ingentia de nylig fant som henger sammen med Sauropodas opprinnelse, avslører at dinosaurer hadde en uvanlig evne til å fornye seg anatomisk helt fra starten av deres evolusjon, sier hun og fortsetter:

– Dette gjorde dem i stand til å dominere og overleve i nesten alle slags økosystemer på jorda i millioner av år. Denne «anatomiske allsidigheten» er sannsynligvis en av nøklene som gjorde dem til en av de mest suksessfulle virveldyr i jordens historie.