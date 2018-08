Ytre høyre-politikeren Geert Wilders avlyser den omstridte karikaturkonkurransen. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP / NTB scanpix Foto: Geert Vanden Wijngaert / TT NYHETSBYRÅN

Wilders avlyste karikaturkonkurranse grunnet trusler

2018-08-30T20:36:50Z

Den anti-islamske, nederlandske politikeren Geert Wilders har avlyst en karikaturkonkurranse der motivet skulle vært profeten Muhammed.

NTB

Publisert: 30.08.18 22:36

Årsaken til avlysningen er ifølge Wilders at han har mottatt dødstrusler, og at han var redd for å sette andre mennesker i fare.

– For å unngå at noen blir ofre for islamsk vold, har jeg besluttet at karikaturkonkurransen ikke blir gjennomført, skriver parlamentarikeren i en uttalelse torsdag.

Wilders har i flere år hatt politibeskyttelse døgnet rundt som følge av drapstrusler.

Konkurransen var planlagt å gå av stabelen i november inne på kontorene til Wilders Frihetsparti i nasjonalforsamlingen.

Planen har allerede utløst sinte protester i Pakistan, der tusenvis har marsjert mot hovedstaden Islamabad med krav om at regjeringen må kutte de diplomatiske båndene til Nederland.

Denne uken ble dessuten en pakistansk mann pågrepet i Haag og siktet for å ha planlagt å drepe Wilders.

Nederlands statsminister Mark Rutte stilte i forrige uke spørsmål ved Wilders motiv.

– Hans mål er ikke å skape en debatt om islam. Målet hans er å provosere, sa Rutte.

Statsministeren la imidlertid til at folk i Nederland nyter omfattende ytringsfrihet, og at regjeringen ikke ville stanse konkurransen.