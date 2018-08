OPINIONSENDRING: I juni deltok 100.000 briter i en demonstrasjon for å avholde en ny brexit-avstemning. Nå er det enda flere som støtter et nyvalg, viser meningsmålinger. Foto: Scanpix

Briter flest vil ha ny brexit-avstemning

UTENRIKS 2018-08-25T16:54:54Z

LONDON (VG) Et flertall av briter vil nå at det skal stemmes på nytt over brexit-avtalen. Et nytt brexit-valg, som tidligere ble sett på som utopisk, kan nå bli reelt.

Det er hektiske dager i kontorfellesskapet i Millbank Tower i London . Et femtitalls energiske mennesker, hovedsakelig i 20 - og 30-årene, henger over telefoner, datamaskiner og tomme kaffekopper.

Nå er de vinden, de ansatte i People´s Vote, organisasjonen som kjemper for å få avholdt en ny avstemning om brexit.

Stadig oftere når de overskriftene i britiske aviser. Millionene fra velgjørere ruller inn som aldri før.

– Folk ser hva som skjer nå, og det er så åpenbart at det ikke går bra. Se på myndighetenes presentasjon av «no deal»-planene, de forbereder seg på en katastrofe! Dette stemmer ikke med forventningene som velgerne hadde, sier Barney Scholes (28), som er pressekontakt for People´s Vote, til VG i London.

Opinionsskifte

Første gang noen tok til orde for at det burde holdes en ny avstemning, ble det avfeid som et surmaget utspill fra en dårlig taper. Men ettersom brexit-forhandlingene har gått sin ganske så skjeve gang og Mays popularitet stadig har nådd nye bunnoteringer, er det stadig flere som ønsker sjansen til til å si sin mening på nytt.

I juli ville for første gang et flertall, 50 prosent mot 40 prosent, avholde en ny avstemning når den endelige brexit-avtalen er klar, viste en nasjonal meningsmåling utført av Sky Data. 10 prosent svarte «vet ikke».

FAKTA: Flere krever ny avstemning I april svarte 31 prosent av de spurte at de ville ha en ny folkeavstemning, mens i juli hadde tallet steget til 42 prosent, mens et mindretall, 40 prosent, var motstander av en ny avstemning, viste YouGov-målinger. (18 prosent var usikre.) Meningsmålinger fra Sky Data viser den samme trenden over sommeren, men et enda større flertall, 50 prosent mot 40 prosent, for en ny avstemning. (Kilde: YouGov, Sky )

Tre alternativer

En ny folkeavstemning over brexit ville ikke sett lik ut som den første. Alternativet som oftest løftes frem, er det som gir velgerne tre muligheter:

Å akseptere den endelige avtalen som regjeringen legger frem, å forlate EU uten en avtale, eller å glemme hele Brexit og forbli i den europeiske unionen.

Førstelektor og Storbritanniakjenner Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder er blant dem som støtter en ny folkeavstemning om brexit.

– I et demokratiperspektiv har ikke politikerne forvaltet mandatet fra folkeavstemningen godt nok. Det har skjedd endringer i forutsetningene for å gå ut av EU, sier Mustad til VG, som tidligere i august skrev en VG-kronikk der han argumenterte for at en folkeavstemning «vil kunne gi Storbritannias regjering et nytt mandat for å komme ut av det fastlåste uføret de selv er kommet opp i, både internt og i forhandlingene med EU.»

Også «Leave»-siden misfornøyd

Kun 1 av 10 briter mener regjeringen at gjør en god jobb med å forhandle frem brexit, viser en undersøkelse utført i slutten av juli for Sky Data .

2 av 3 tror at Storbritannia kommer til å ende med en dårlig avtale. Tallene avslører dermed at også mange av dem som ønsket brexit, nå er misfornøyde med retningen forhandlingene har tatt.

Avisen The Independent startet nylig en underskriftskampanje for et nytt brexit-valg, som ved inngangen til helgen allerede hadde godt over 700.000 underskrifter.

Flest vil bli i EU

Et gjennomsnitt av alle BBC-meningsmålingene som er utført de tre siste månedene, viser at 52 prosent av briter nå ville stemt for å bli i EU, mens 48 prosent ville stemt for å forlate unionen.

Bildet er altså motsatt nå, fra det det var ved avstemningen for to år siden.

Men People´s Vote har ikke som mål å få stoppet brexit, sier de til VG.

– Vi synes simpelthen at folk burde få sjansen til å igjen si sin mening når det ligger andre fakta på bordet enn det gjorde for to år siden, sier Scholes fra kontorlandskapet i den britiske hovedstaden.

Scholes sier at organisasjonen også har medlemmer som stemte for å forlate EU. Noen av dem angrer i dag, mens andre fortsatt ønsker en sorti fra EU, men ikke på de premissene som myndighetene nå forhandler frem, forteller aktivisten.

PSSSST! Angrende hjemmesittere Med en valgdeltagelse på 72 prosent var det 28 prosent, tilsvarende 13 millioner briter, som ikke avla stemme i 2016. Derfor mener noen at det ikke er rett å si at 52 prosent av de stemmeberettigede ville forlate EU, fordi dersom du tar med de 28 prosent som ikke stemte, var det 37 prosent som stemte for å gå ut, og 35 prosent som ville bli.

Regjeringen avslår

Selv om Barney Scholes og de andre i organisasjonen nå har et flertall av britene med seg i ønsket om en ny avstemning, har regjeringen så langt vært avvisende til ideen.

Scholes sier likevel at han i det siste har sett oppmuntrende tegn til endring fra den kanten.

– Stadig er det nye fremstående politikere, fra både Labour og De konservative, som tar til orde for at dette er det eneste rette å gjøre nå. Vi føler at hvis viljen er der hos folket, er alt mulig, sier den 28-årige briten til VG.

Kan bli opptøyer

Et nytt brexit-valg kan meget mulig komme til å vekke harme og opprør, sier Storbritanniaeksperten Mustad til VG.

– I likhet med at det var umulig å forutsi reaksjonene etter brexit-avstemningen i 2016, og resultatene av de pågående forhandlingene nå, kan man ikke vite hva utfallet blir. Men uansett hva du gjør, risikerer du opptøyer, polarisering og ytterligere splittelse. Jeg tror ikke nødvendigvis en folkeavstemning vil gjøre det bedre eller verre, men da kan i hvert fall politikerne si at de har fått det mandatet de trengte for å fortsette, mener Mustad.

Den 20. oktober arrangerer People´s Vote en demonstrasjon i London, som de forventer blir enda større enn juni-demonstrasjonen som tiltrakk seg 100.000 mennesker.