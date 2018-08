VED GODT MOT: Greg Manteufel i sykehussengen i Milwaukee. Bildet er tatt av hans kone. Foto: Dawn Manteufel / AP/ TT NYHETSBYRÅN

Ble slikket av hund – måtte amputere armer og bein

Publisert: 03.08.18 04:52

UTENRIKS 2018-08-03T02:52:19Z

En mann i Wisconsin i USA har måttet amputere både armer og bein på grunn av en sjelden type blodforgiftning han fikk etter å ha blitt slikket av hund.

Ifølge AP har Greg Manteufel (48) vært innlagt på ulike sykehus siden slutten av juni. Da han først oppsøkte sykehuset, var det med influensalignende symptomer.

Kona Dawn Manteufel forteller at symptomene begynte 26. juni, med feber og smerter i beina. Så fikk ektemannen feberfantasier og utviklet blåmerker og blemmer på veien til sykehuset i Wisconsin.

Blodtrykket falt og blodsirkulasjonen ble drastisk dårligere. Han ble diagnostisert med en blodforgiftning som skyldes bakterien Capnocytophaga Canimorsus – en bakterie som er vanlig i spyttet til hunder og katter, men som sjelden fører til sykdom.

Måtte amputere

Infeksjonen ble behandlet med antibiotika, men ifølge legen Silvia Munoz-Prize, som er epidemiolog, fikk Gregs kropp en kraftig reaksjon på den opprinnelige infeksjonen, og blodsirkulasjonen til lemmene stoppet helt opp.

Først amputerte legene føttene, så beina under knærne. To uker senere amputerte de underarmene hans. Også tuppen av nesa har mistet nesten all blodsirkulasjon, og trenger operasjon.

De vet ikke hvilken hun Manteufel fikk infeksjonen fra. Han og kona eier en 8-årig pitbull, men hun sier mannen var i kontakt med flere hunder i dagene før han utviklet infeksjonen, inkludert en løshund han møtte på jobben som maler.

Ifølge Milwakee Patch , tror de bakterien ble overført via spyttet fra en hund som slikket ham.

Dawn Manteufel forteller til AP torsdag at Greg er ved godt mot, selv etter de sju operasjonene han har hatt så langt. Han skal også ha ytterligere tre. Hun sier de ser fram til at han skal få proteser tilpasset.

Glad for å være i live

– Han er glad for å være her. Han sa han ikke hadde kommet så langt for å gråte over det og spørre «Hvorfor meg?», sier hun.

Til en Fox-lokalkanal, fortalte hun at ektemannen hele tiden har hatt fokus på å holde seg i live:

– Han gjentok hele tiden til legene: «Ta det dere må for å holde meg i live.» Og det gjorde de. Overraskende nok gjorde de det, sier hun ifølge Fox 6 Now .

Planen er å flytte inn midlertidig med foreldrene i en leilighet på ett plan når han skrives ut fra sykehuset. Deretter vil de selge huset med to etasjer som de har bodd i de siste 18 årene.

– Hans ord er «det er som det er», sier Dawn.

Ingen grunn til panikk

Epidemiologen understreker at dyreelskere ikke har noen grunn til panikk.

– Det er ekstremt sjelden. Ikke kvitt deg med husdyrene dine, bare fortsett å oppføre deg på samme måte som du har tidligere, sier hun, og påpeker at det er mer sannsynlig at man dør i en bilulykke enn at man blir infisert med bakterien.

Ifølge U.S. Centers for Disease Control and Prevention, har opptil 74 prosent av hunder og opptil 57 prosent av katter bakterien capnocytophaga. Mennesker har også en versjon av den samme bakterien i munnen.

Den norske legeforenings tidsskrift , skriver at Capnocytophaga canimorsus er en «gramnegativ stavbakterie» som ofte assosieres med hundebitt, men at den relativt sjelden er årsak til infeksjon.

«Den er kjent for å kunne gi septikemi og meningitt, med letalitetsrate opptil 30 prosent.» Septikemi betyr blodforgiftning og letalitet betyr dødelighet.

«Selv om infeksjon med C canimorsus er sjelden i Norge, bør den høye letaliteten tilsi årvåkenhet ved infeksjonssymptomer etter hundebitt», oppgir tidsskriftet.