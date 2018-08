STRØMMET TIL: Minst seks ganger så mange som planlagt deltok i demonstrasjonene i byen Chemnitz øst i Tyskland mandag. Foto: ODD ANDERSEN, AFP

Tysk politi var uforberedt på tusenvis av demonstranter i Chemnitz

Da opp mot 7500 til dels aggressive demonstranter inntok den lille byen Chemnitz i Tyskland, hadde lokalt politi 591 folk å stille opp med.

Det skriver Der Spiegel .

I ettertid har politiet vedkjent at de har hatt mannskapsmangel og at mandagens operasjon «ikke var uten problemer». Det dukket opp over seks ganger så mange demonstranter som arrangørene hadde varslet politiet om.

De store protestene mot innvandring brøt ut som følge av et knivdrap i byen natt til søndag. En syrisk og en irakisk asylsøker er varetektsfengslet i saken.

20 skadet

Brorparten av demontrantene er innvandringsmotstandere som ropte slagord som «Kriminelle utlendinger» og «Forsvar Europa». Noen var ikledd nazistiske kjennemerker og viste den forbudte nazihilsenen. Det er kommet meldinger om at personer med utenlandsk utseende er blitt jaget gjennom gatene.

Demonstrantene ble møtt av mellom 1000 og 2000 venstreorienterte motdemonstranter.

20 personer, deriblant to politifolk, er skadet i voldelige sammenstøt mellom demonstrantene.

Tar loven i egne hender

Politiet og myndighetene er anklaget for dårlig planlegging. Politiet har selv vedkjent at de ikke var forberedt på demonstrasjonene søndag og mandag, og at de undervurderte antallet som ville dukke opp. Én av utfordringene de peker på, er at de ikke har nok ressurser til å overvåke sosiale medier.

Oliver Malchow, leder for det tyske politiforbundet GdP, mener at politiet har mistet kontrollen som følge av nedskjæringer, skriver NTB.

– Staten har sviktet innenlandssikkerheten. Det har vært store nedskjæringer i antall politifolk, sier Malchow til avisen Neue Osnabrücker Zeitung.

– Når folk får inntrykk av at staten ikke er i stand til å beskytte sine borgere, tar borgerne loven i egne hender og begynner å lene seg på selvforsvarsmilitser og lokale borgervernsgrupper, sier han.

Agerte ikke på nazihilsen

Sikkerhetseksperter hevder å ha bevis for at demonstrantene er blitt mobilisert fra ulike grupper rundt om i Tyskland , og trolig også andre steder i Europa, skriver The Guardian .

Flere har dessuten kritisert politiet for å ikke agere når demonstranter har vist nazihilsenen, en gest som er ulovlig i Tyskland. En polititalsmann svarer at det skyldes en kombinasjon av at de ikke har nødvendig bemanning og at de ikke ønsket å eskalere den allerede ampre stemningen.

Det var varslet en demonstrasjon tirsdag i nabobyen Dresden, men der møtte bare 50 personer opp, melder politiet.