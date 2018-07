UTBRENT: Nedbrente biler står igjen i gatene i Mati, en landsby øst for Athen. Foto: Ingeborg Huse Amundsen

Statsministeren tar ansvar for branntragedien i Hellas

NTB

Publisert: 27.07.18 17:49

Statsminister Alexis Tsipras sier at han tar det politiske ansvaret for branntragedien som har kostet minst 87 mennesker livet i Hellas.

Greske myndigheter har fått massiv kritikk for dårlig beredskap og manglende evne til raskt å kunne evakuere innbyggere og slukke skogbrannene som tidligere i uka herjet rundt Aten.

Tallet på omkomne etter brannene ble fredag oppjustert til 87, noe som gjør dem til den verste skogbranntragedien som har rammet Europa på flere tiår.

Under et TV-overført regjeringsmøte fredag sa statsminister Alexis Tsipras at han «overfor det greske folk helt og fullt tar det politiske ansvaret for denne tragedien». '

– Dette er hva en statsminister og en regjering bør gjøre, sa han.