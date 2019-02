Avis: Ungt par hadde bombe på hotellrom i Sverige

UTENRIKS 2019-02-02T07:04:07Z

Svensk politi fant en kraftig bombe i en veske da de fredag rykket ut til et hotellrom hvor det bodde et ungt par, ifølge avisa Expressen.

NTB

Publisert: 02.02.19 08:04

Politiet oppsøkte hotellet i Stockholms-området etter meldinger om at en kvinne ble mishandlet av en mann.

Mannen viste seg å være rundt 20 år, og kvinnen i midten av 20-årene. På hotellrommet deres fant politiet angivelig en kraftig bombe i en veske.

– Den var laget av en blanding av kaliumnitrat og aluminium. Hadde den gått av, ville minst tre personer i nærheten blitt redusert til smuler, sier en ikke navngitt kilde til avisa.

Politiet bekrefter overfor avisa Aftonbladet at to personer er pågrepet og mistenkt for forberedelser til allmennfarlig ødeleggelse.

I tillegg er angivelig mannen mistenkt for grovt brudd på våpenlovene, mens kvinnen skal være mistenkt for et narkotikalovbrudd.