Store demonstrasjoner i Venezuelas hovedstad

UTENRIKS 2019-01-23T17:58:50Z

Opposisjonslederen i Venezuela har erklært seg som landets president, og ber militæret trosse regjeringen og gå sammen med de tusenvis av demonstrantene som krever at president Nicolás Maduro går av.

Martha Holmes

NTB

Publisert: 23.01.19 18:58 Oppdatert: 23.01.19 19:34

Maduro ble gjenvalgt som president i fjor, i et valg som ble betegnet som ufritt og fordømt av store deler av verdenssamfunnet.

De siste dagene har titusenvis av tilhengere og motstandere av den omstridte presidenten samlet seg i flere byer i Venezuela for å demonstrere for og imot ham, skriver NTB.

Tirsdag kveld erklærte Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó seg som landets midlertidige president, foran titusenvis av jublende tilhengere.

Kun minutter senere ble det kjent at USAs president Donald Trump offisielt anerkjenner Guaidó som midlertidig president. I uttalelsen fra Det hvite hus oppfordrer han også andre vestlige land til å gjøre det samme.

Ber hæren trosse regjeringen

Det amerikanske utenriksdepartementet støttet også opp om Juan Guaidos uttalelser da han fredag ba om drahjelp fra folket, hæren og verdenssamfunnet til å velte Maduro.

I Nasjonalforsamlingen i Venezuela har opposisjonen flertall, men den ble vingeklippet etter valget i 2015, da president Maduro oppnevnte høyesterettsdommere som har blokkert flesteparten av deres avgjørelser.

Guaidó ber ifølge BBC hæren om å trosse regjeringen og komme sammen med demonstrantene. Dette har også skjedd for to døgn siden, da en gruppe soldater oppfordret venezuelanerne til å gjøre opprør mot Maduro.

Soldatene ble pågrepet etter å ha angrepet en kommandosentral nord i hovedstaden Caracas .

Natt til onsdag ble minst fem mennesker drept i sammenstøt mellom demonstranter. Blant de fem som ble drept natt til onsdag, er en 16-åring, som mistet livet etter at det ble skutt med skarpt mot en gruppe demonstranter i Caracas.

BBC og flere andre medier melder også at det har kommet meldinger om fire dødsfall i demonstrasjonene onsdag, men dette er ikke bekreftet.

Dyp krise

I det siste har flere av nabolandene til Venezuela, sammen med EU og USA, trappet opp sanksjonene mot landet som er i tillegg til å være i politisk splittet, er i en en dyp økonomisk krise.

Flere land har varslet at de vil kutte diplomatiske bånd, og Colombia og fire andre sør-amerikanske land driver med lobbying opp mot europeiske land for å få Den internasjonale straffedomstolen til å etterforske Maduro for angivelige forbrytelser mot menneskeheten.