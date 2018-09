INN I RINGEN: VG møtte Sveriges statsminister Stefan Löfven før torsdagens partilederdebatt i Gävle. Foto: Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN

Presset Löfven lot seg ikke slå ut

UTENRIKS 2018-09-06T21:50:35Z

GÄVLE (VG) Den svenske statsministeren Stefan Löfven lo høyt da VG stilte spørsmål om han planlegger å trekke seg tilbake. Nei, det er bare tull som en eller annen har funnet på, sier han.

Publisert: 06.09.18 23:50

Men før han forsvant inn til en fullsatt Gävlehall til TV4s partilederdebatt bekreftet han at på lørdag får han hjelp av Jonas Gahr Støre for å vinne valget .

– Kanskje er det mer Jonas som trenger din hjelp?

– Jonas er en god venn, han er alltid velkommen hit, var det diplomatiske svaret fra den svenske statsministeren.

Inne i salen, i det som inne imellom kunne oppleves som en boksering, haglet det med slag mot Socialdemokraternes leder og Sverige statsminister.

Men Stefan Löfven gjorde som en Mohammed Ali, han dekket seg godt og slo tilbake hver gang det var behov for det. Statsministeren lykkes i å bevare roen og fremstå som en trygg leder, mente flere av mine svenske kolleger.

Hold deg oppdatert! Få det siste om det svenske valget her

Under aggressivt angrep

Det verste angrepet ble han utsatt for fra Kristdemokraternas leder, Ebba Bush Thord. Aggressivt gikk hun til angrep på statsministeren og beskyldte ham for å sette spørsmålstegn ved den borgerlige alliansens motiver ved å gå inn for å senke skattene.

Etter først å ha berømmet Löfven for hans klassereise, fra en oppvekst på barnehjem, en ungdomstid i et arbeidermiljø og som til slutt har ført ham til statsministerstolen. Et arrogant og demagogisk grep, som ble avsluttet med, «jeg mener det positivt, og at det viser at hvem som helst kan bli statsminister i Sverige».

Dette er en del av Thors taktikk, og som de siste ukene har gjort henne til en fryktet politisk motstander.

Det ble også en opphetet stemning da statsminister Stefan Löfven gikk fra forsvar til angrep til angrep på det største opposisjonspartiet, Moderaterna.

Ordkrig med utfordreren

– Dere vil senke skattene mest for dem som tjener mest, slik kan vi ikke ha det. Barnefamilienes økonomi må styrkes, pensjonistene må få høyere pensjon og foreldre skal få betalt en uke for å kunne være hjemme med barna når skolefritidsordningen holder stengt. Dette koster penger og da senker man ikke skattene, sa statsministeren og viste at denne kjepphesten akter han fortsatt å ri.

– Det er ikke slik, det er tvert om. Vi senker skattene for dem som trenger det mest, de med laveste inntektene, hevdet Ulf Kristersson.

Seks mennesker er drept i Sverige bare den siste uken. Den eksplosive økningen i volds- og gjengkriminalitet i vår naboland, var naturlig nok et tema som opptok samtlige av partilederne.

– For å få bukt med den høye kriminaliteten vil statsminister Stefan Löfven i større grad øke fattige familiers økonomi, gjøre foreldre i stand til å gi ungdommer håp og fremtidstro for slik å kunne holde dem borte fra gjengkriminaliteten.

– Men det kan vi ikke gjøre uten at vi låser gjenglederne inne i lang tid først, mente Ulf Kristersson, Moderaternas leder.

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson var enig at dette er veien å gå, men først skal gjenglederne knekkes med lange fengselsstraffer.

– De skal sitte så lenge det trengs, sier han.

– Og så må vi akseptere anonyme vitner slik man har det i Norge og Sverige, mente Liberalernes leder, Jan Bjørklund.

Integrering – slet med løsningene

Debatten og duellene ble avsluttet med integrering, kanskje det temaet som opptar svenske mest. I 2015 kom det 160 000 flyktninger til Sverige. Det var en øyeåpner for det svenske samfunnet og landets politikere.

Selv om Stefan Löfven fremholdt at 65 000 av flyktningene som strømmet over svenskegrensen for tre år siden, er dratt tilbake til sine hjemland, var det tydelig at dette var et tema statsministeren sliter meg å finne løsningene på.

Utenom Jimmie Åkesson som vil kaste ut alle som ikke «har noen grunn til å oppholde seg i Sverige», er det et flyktningpolitikken og integrasjon et kollektivt problem som ingen av partilederne syntes å ha klare meninger hvordan skal løses.