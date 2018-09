AMORS RAKETTER: USAs president Donald Trump sier at han og den nordkoreanske lederen Kim Jong-un forelsket seg i hverandre etter de la uenighetene til side. Foto: AP

Trump om Kim: Vi forelsket oss

USAs president Donald Trump sier at han og Nord-Koreas leder Kim Jong-un forelsket seg etter de hadde lagt uenighetene til side.

NTB

Publisert: 30.09.18 05:18

– Jeg var veldig tøff, og det var han også, og det var mye fram og tilbake. Så forelsket vi oss. Ok? sa Trump til sine supportere under et velgermøte i West Virginia lørdag kveld.

Videre sa han at Kim sendte ham brev.

– Han skrev meg nydelige og fantastiske brev. Og vi forelsket oss, gjentok presidenten.

Trump viste blant annet til Nord-Koreas atomnedrustningsplan som et tegn på at hans tilnærming mot landet har virket, selv om eksperter mener landets atomprogram er intakt.

Trump regnet med å få kritikk for hans kjærlighetserklæring til Kim Jong-un , og sa med sarkastisk stemme: « Donald Trump sier de forelsket seg. Hvor forferdelig er ikke det? Det er ikke en president verdig».

– Men jeg har alltid sagt at det er så enkelt å være president.