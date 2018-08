DREPT: Aleksander Zakhartsjenko var på en stamkafé da han ble tatt av dage av en bombe. En annen politiker i den såkalte «Folkerepublikken Donetsk» ble skadet i eksplosjonen. Foto: Sergei Karpukhin / X00944

Moskva mener Ukraina sto bak drapet på «president»

UTENRIKS 2018-08-31T18:04:23Z

Presidenten for de russisk-støttede opprørerne i «Folkerepublikken Donetsk» er drept. Ukraina mener at han ble drept av sine egne. Moskva sier at myndighetene i Kiev sto bak.

Publisert: 31.08.18 20:04

Aleksander Zakhartsjenko (42) ble ifølge russiske media drept av en bombe på en stamkafé i sentrum av byen Donetsk.

Moskva mener altså at det er ukrainske myndigheter som stå bak det de kaller et «terrorangrep».

– Det er all grunn til å tro at Zakhartsjenko-drapet ble organisert av Kiev, sier den kjente pressetalskvinnen i russisk UD, Maria Zakharova, ifølge TV-kanalen Rossija og andre russiske medier.

Bakgrunn: Separatistleder drept i Øst-Ukraina

– Det har gjentatte ganger tydd til denne metoden for å kvitte seg med dissidenter og uønskede.

«Folkerepublikken Donetsk» er én av de to republikkene som er grunnlagt av de prorussiske separatistene i Øst- Ukraina .

Zakhartsjenkos talskvinne, Alena Voljnets, har bekreftet at lederen for «Folkerepublikken Donetsk» er død som følge av en eksplosjon.

– Vi kan bekrefte at han er drept, men ukrainsk etterretning har ingen forbindelse til dette, heter det i en uttalelse fra Jelena Gitljanskaja, talskvinne for SBU, den ukrainske etterretningstjenesten.

– Etter vår oppfatning skyldes det en intern krig mellom lederne.

Moskva og Kiev har altså vidt forskjellige oppfatninger om hva som har skjedd og har startet krigen om sannheten rundt drapet.

– SBU står bak drapet, mener tidligere sjef for russiske FSB, Nikolaj Kovaljov, mens SBU-sjefen selv, Igor Guskov, sier til Interfax at Zakhartsjenko enten ble drept i et kriminelt oppgjør eller ble likvidert av russisk etterretning, fordi han hadde blitt en «overflødig figur», melder TV-kanalen Rossija.

Russlands ambassadør til USA, Anatolij Antonov, sier til TV-kanalen Rossija at drapet på Zakhartsjenko ikke er noe heldig for Moskva.

I sommer trådte en ny våpenhvile mellom de ukrainske regjeringsstyrkene og de russisk-støttede opprørerne i Øst-Ukraina i kraft.

Zakhartsjenko har siden august 2014 vært leder for republikken, som har erklært seg uavhengig fra Ukraina.

Han er den fjerde separatistlederen i Ukraina som mister livet på voldsomt vis. Aleksej Mozgovoj ble skutt i mai 2015, Arsenij Pavlov (også kalt «Motorola» ble sprengt i luften i oktober 2016 og Mikhail «Givi» Tolstykh mistet livet etter skuddløsning i februar 2017. Disse tre var ikke formelle ledere, men hadde sine egne militser. Zakhartsjenko derimot var formelt folkevalgt, men i praksis «godkjent» russisk etterretning.

Hva drapet på Zakhartsjenko vil få på den såkalte «Minsk-avtalen» er foreløpig uklart.

Over 10.000 mennesker har i løpet av de fire siste årene blitt drept i konfliktene i Øst-Ukraina.