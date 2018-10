SANNHET: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier han skal legge frem «den nakne sannhet», etter at den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi forsvant fra Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Khashoggi-drapet: Lover å legge frem «den nakne sannhet»

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan lover å komme med detaljerte beskrivelser om den saudiarabiske journalistens Jamal Khashoggis skjebne.

Publisert: 23.10.18 09:41

Det skal Erdogan gjøre i en tale til regjeringspartiet AKP tirsdag klokken 10.30 norsk tid.

Den regimekritiske saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi har vært savnet siden han gikk inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul tirsdag 2. oktober. Saudi-Arabia bekrefter at han ble drept på konsulatet, men de hevder dødsfallet var en ulykke. Den forklaringen er det få land som har kjøpt.

Mandag sa Tyrkia at drapet på Khashoggi var «brutalt planlagt». Erdogan har til nå ikke anklaget Saudi-Arabia direkte for å ha drept Khashoggi. Tyrkia varsler nå at de vil samarbeide med FN, dersom internasjonale organer ønsker en uavhengig gransking av drapet på Khashoggi.

Forholdet mellom Tyrkia og Saudi-Arabia er langt fra rosenrødt, selv om landene stort sett har støttet de samme sakene utenrikspolitisk. De to landene, som hovedsakelig består av sunnimuslimer, kniver om innflytelse i Midtøsten.

«Gi meg hundens hode»

Saudi-Arabia har en rekke ganger endret forklaring i saken. I helgen erkjente myndighetene omsider at Khashoggi ble drept på konsulatet, men de hevder det skjedde ved en feiltagelse og uten kronprins Mohammed bin Salmans kjennskap.

CNN hevder en dobbeltgjenger hadde forlatt konsulatet i journalistens klær etter hans død

En av Salmans nærmeste rådgivere, Saud al-Qahtani (40), skal ha orkestrert drapet på Khashoggi over Skype, ifølge Reuters. På et tidspunkt skal Qahtani ha beordret drap gjennom å si «Gi meg hundens hode». Qahtani og fire andre personer har fått sparken, melder sudidske statlige medier.

Saudi-Arabias utenriksminister kaller drapet på Jamal Khashoggi en «fryktelig feiltagelse», men hevder at kronprins Mohammed bin Salman ikke visste om det. Salman Reuters skriver at Qahtani selv tidligere har sagt at han aldri ville gjort noe uten sjefens godkjennelse.

Mer og mer alene

Diplomatisk isoleres Saudi-Arabia mer og mer etter drapet. Selv USA, som har tette bånd til det saudiske regimet, sier alle aspekter ved saken må frem i lyset. Ifølge Washington Post mener Donald Trump at Saudi-Arabia lyver om saken. Dette er i så tilfelle nye takter fra USA, som en rekke ganger har fått kritikk for å ikke reagere på krigshandlinger og menneskerettighetsbrudd fra Saudi-Arabia.

Og økonomisk isoleres landet. Flere vestlige deltagere, både politikere og næringslivstopper, har trukket seg fra økonomi- og investeringskonferansen «Future Investment Initiative» i Saudi-Arabia på grunn av Khashoggi-saken. Ingen fra Norge er til stedet på konferansen