SIKTET: Amy Leann Hall skal ha forsøkt å drepe tre barn og ment å ta sitt eget liv etter på. Foto: Okmulgee County Jail / AP / NTB scanpix

Mor skjøt tenåringsbarn i hodet mens de sov

UTENRIKS 2018-11-03T01:53:35Z

En mor fra Oklahoma er mistenkt for å ha skutt og drept sin 18-årige sønn mens han sov, og ha forsøkt å gjøre det samme mot to døtre på 16 og 14 år.

NTB

Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: 03.11.18 02:53

Tilstanden er kritisk for 16-åringen, mens 14-åringen klarte å komme seg unna da kvinnen forsøkte å skyte også henne torsdag.

I politiforklaringen politiet har frigitt, har 38-åringen Amy Leann Hall innrømmet at hun skjøt 18-årige Kayson Toliver i hodet mens han sov.

Hun skal ha skutt en av de andre tenåringene i hodet mens hun lå i sengen, mens en 14-åring som sov i samme rom våknet og løp til badet etter at Hall skal ha skutt mot henne. Deretter skal tenåringen ha tatt våpenet fra Hall, som skal ha forlatt huset i Nuyaka, 55 kilometer sørvest for byen Tulsa.

Sheriff i Okmulgee County, Eddy Rice, opplyste på en pressekonferanse at 18-åringen ble funnet død på stedet, mens en av jentene er i stabil tilstand, den andre kritisk.

Politiet tror Hall er biologisk mor til minst én av tenåringene. Rettsdokumenter viser ifølge Fox News at hun var midt i en to år lang rettskamp om foreldreretten med barnas far. I oktober hevdet hun at mannen, som hadde delvis foreldrerett, sendte «truende og upassende» tekstmeldinger til sønnen deres. Hun hevdet også at han dukket opp i hjemmet deres til alle døgnets tider.

I 2016 hevdet han at Hall var mentalt ustabil og drev med psykisk mishandling.

På spørsmål om motiv, skal Hall i forklaringen ha oppgitt at hun forsøkte å redde barna fra mishandling hun hevder faren står bak.

Sheriff Rice opplyser til Tulsa World at motivet ikke er klart og at de fremdeles etterforsker saken. De har ingen andre mistenkte.

Han forteller at det var en 14-årig jente som ringte inn nødsamtalen til politiet, med hjelp fra en 18-åring som var gjest i huset.

Hall er ikke formelt siktet, men blir holdt fengslet med foreløpig siktelse for overlagt drap og to tilfeller av skyting med hensikt å drepe.

En avdelingssjef på den videregående skolen Beggs High School har sagt til AP at ofrene var søsken og elever ved skolen. Toliver spilte på skolens fotballag.