Muhammed Traore (17) fra Benin sier han er blitt bortvist av marokkansk politi minst 20 ganger siden i sommer. Nå gjemmer han seg i en skog utenfor Tanger.

Migranter: Vi dumpes i ørkenen uten mat og vann

TANGER/RABAT (VG) Marokkanske myndigheter får kraftig kritikk for å bortvise, arrestere og utvise migranter på vei til Europa.

– Politiet jakter på svarte migranter.

Det sier Youssef Ait Akdim, styremedlem i den ideelle organisasjonen Gadem, som jobber for migranters rettigheter i Marokko .

Titusener av mennesker fra Afrika sør for Sahara lever ekstra utrygt i Marokko for tiden. I juni innledet marokkanske myndigheter en omfattende politiaksjon mot det økende antallet migranter som forsøker å krysse til Spania .

Målet er papirløse og menneskesmuglere, sier myndighetene. Men i praksis er det langt flere som rammes, og metodene politiet bruker skaper voldsom debatt.

– Så lenge du er svart, antar myndighetene at du skal krysse til Spania ulovlig. Migrantene blir utsatt for omfattende overgrep, sier Akdim da VG møter ham i hovedstaden Rabat.

Slik jaktes migrantene

Som en reaksjon på at rundt 600 migranter klarte å krysse det strengt bevoktede grensegjerdet til den spanske enklaven Ceuta i Nord-Marokko i juni, jakter politiet intensivt på migranter. Aksjonen er koordinert med Spania og EU.

7700 personer er blitt bortvist ved tvang fra nord til sør i Marokko siden juni, ifølge tall fra Gadem.

142 personer er blitt varetektsfengslet i Tanger.

91 personer (inkludert ett barn) er blitt utvist fra Marokko.

– Bortvisningen er fullstendig ulovlig, og det hjelper ikke – migrantene vil komme tilbake uansett. Myndighetene vil bare demonstrere overfor Spania at de fjerner migranter, noe som gir dem store midler i retur, sier Akdim.

FAKTA: Den nye migrantruten 35.489 migranter og flyktninger har ankommet Spania fra Marokko og Algerie hittil i 2018 (septembertall). Ifølge IOM er tallet langt høyere; over 45.000. Til sammenligning kom det 22.900 personer i 2017, og 10.231 i 2016.

De fleste av migrantene er fra Marokko, Guinea, Mali og Elfenbenskysten.

Risikoen for å drukne har økt markant det siste året.

Etter at 600 migranter krysset ulovlig til den spanske enklaven Ceuta i Nord-Marokko i sommer, lanserte Marokko en omfattende aksjon der politiet tvangsflytter, arresterer og utviser migranter. Kilder: Frontex, IOM, Reuters

I Marokko møter VG en rekke migranter som forteller den samme historien:

De blir anholdt av politiet i Tanger eller andre steder i nord, og iført håndjern uten å bli stilt noen rettslige anklager. Så blir de satt på en buss uten mulighet til å varsle pårørende eller ta med seg klesskift.

På reisen, som ofte varer ett døgn, får de en vannflaske og et smørbrød. Flere blir etterlatt i Tiznit, en by sør i Marokko cirka 90 mil fra Tanger (se kart). Men mange forteller at de blir dumpet i ørkenen, i ingenmannsland, flere mil fra nærmeste tettsted.

Bortvist over 20 ganger

– Jeg har mistet telling over hvor mange ganger jeg er blitt bortvist, det må være over 20 ganger siden i sommer. De puttet meg først i en politibil med hunder i og fratok meg alle verdisaker, før de fraktet meg i en buss til Tiznit. Jeg fikk én sandwich, og reisen varte fra seks om morgenen til midnatt, sier Mohammed Traore (17) fra Benin, som VG møter i Tanger i Nord-Marokko.

Resultatet av de omfattende politiaksjonen er at mange er blitt redde for å ferdes ute blant folk, særskilt oppe i nord. Traore gjemmer seg derfor i skogen utenfor Tanger sammen med et dusin andre afrikanske migranter.

– Situasjonen blir bare verre og verre. Hvis vi går på butikken, ringer de marokkanske naboene til politiet. Hvis vi leter etter en jobb på markedet, jager politiet oss vekk. Vi kan hverken tigge eller jobbe, og sitter fast her i skogen, sier 17-åringen.

Ahmed Ait Haddout, en lokal samarbeidspartner til FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR), mener politiaksjonen er et nødvendig onde, men er kritisk til gjennomføringen.

– Politiradiene er nødvendige for å hindre flere i å flykte nordover, og det redder mange fra drukningsdøden. Men migrantene bør behandles mer menneskelig. I stedet for å dumpe dem sørpå, burde myndighetene bygge tilfluktssteder og hjelpe dem der de er, sier han.

Slik svarer Marokkos utenriksminister

VG har konfrontert Marokkos utenriksminister Nasser Bourita med kritikken fra migrantene og de ideelle organisasjonene. Han forsvarer politiaksjonene fullt og helt, og fremhever kampen mot menneskesmuglere.

– Menneskesmuglernettverk har dannet leirer i skogene i Nord-Marokko. Kvinner blir voldtatt og barn blir solgt. Skal vi la denne lovløsheten få fortsette, eller skal vi som ansvarlig nasjon gripe inn og få slutt på dette? spør Bourita retorisk, før han svarer selv:

– Vi valgte det siste. Vi oppløser leirene og fjerner menneskesmuglere fra nord for å vise dem at de ikke får bruke vårt territorium til å leve ut sine eventyr.

Politiaksjonen skal «redde uskyldige kvinner og barn», og pågripe «de ekte kriminelle», nemlig menneskesmuglerne, ifølge Bourita. Men han er åpen på at Marokko også vil stanse den økte migrasjonsstrømmen.

– Vi tillater ikke at Marokko blir misbrukt av menneskesmuglere og illegale migranter som vil til Europa. Vi slåss mot disse nettverkene. Vi gjør det ikke for å være Europas politimann, men for vår egen sikkerhets skyld, sier utenriksministeren til VG.

Politisk kort overfor EU

Marokko samarbeider med både Spania, EU og andre afrikanske land om å stanse migrasjonen. I september ble det kjent at EU bevilger 275 millioner dollar til Marokko, midler som i hovedsak skal gå til grensekontroll.

Marokkanske myndigheter bruker migrantene som et politisk pressmiddel, mener Youssef Ait Akdim i Gadem-organisasjonen: Både for å få økte EU-midler, og for å legge press på FN og EU til å godkjenne det omstridte territoriet Vest-Sahara som en del av Marokko.