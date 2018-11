HØRING: Brett Kavanaugh blir tatt i ed, før han skal vitne for senatets justiskomote 27. september. Foto: WIN MCNAMEE / POOL

Senatets justiskomité: Avviser anklagene mot Brett Kavanaugh

UTENRIKS 2018-11-04T18:28:32Z

Det finnes ikke bevis for anklagene mot dommer Brett Kavanaugh, ifølge rapporten fra Senatet.

Brett Kavanaugh ble godkjent som høyesterettsdommer med et nødskrik. 50 senatorer stemte for president Donald Trumps utvalgte kandidat. 48 stemte mot. Det er den minste marginen en amerikansk høyesterettsdommer er blitt godkjent med siden 1881.

En årsak til at senatets godkjenning av Kavanaugh var så kontroversiell, var at det i løpet av nominasjonsprosessen dukket opp flere anklager mot Kavanaugh om seksuelle overgrep og upassende oppførsel.

Ifølge en ny rapport fra senatets justiskomité finnes ingen dokumentasjon på at anklagene stemmer.

«Med andre ord, etter separate, utfyllende undersøkelser, gjort av både justiskomiteen og FBI, er det ingen beviser som underbygger noen av anklagene mot Kavanaugh om seksuelle overgrep», står det i rapporten .

Ingen beviser

«Beskyldningene som kom i siste sekund utfordret komiteen på mange måter. Men arbeidet som ble lagt i å etterforske anklagene var avgjørende for å finne sannheten. Dette var en seriøs og grundig undersøkelse, der alle sider av saken ble studert. Til syvende og sist er det ingen substansielle bevis for beskyldningene mot den nominerte», sier Chuck Grassley (R), leder for justiskomiteen, i en uttalelse .

Den mest omtalte anklagen kom fra Christine Blasey Ford, en professor i psykologi. Hun hevder at Kavanaugh, sammen med en venn, antastet henne da hun gikk på videregående skole. De to guttene skal ha holdt henne fast og klådd på henne.

Ford har også sagt at Kavanaugh holdt hånden sin over munnen hennes, slik at hun ikke kunne rope om hjelp. Ifølge rapporten til justiskomiteen fant ikke etterforskerne dokumentasjon på beskyldningene.

«Etterforskerne fant ingen etterprøvbare bevis som støtter Fords anklager mot dommer Kavanaugh. Vitnene som Ford mente kunne bekrefte beskyldningene hennes, gjorde ikke dette. I stedet motsa de henne», står det i rapporten.

Ber om etterforskning

Justiskomiteen har bedt FBI og justisdepartementet etterforske fire personer i forbindelse med saken. To av dem er Julie Swetnick og hennes advokat Michael Avenatti. Swetnick hevdet at hun hadde vært til stede på fester i ungdomstiden, der Kavanaugh også deltok. På en av disse festene skal hun ha blitt voldtatt av flere menn.

Michael Avenatti er også advokat for pornoskuespilleren Stormy Daniels, som hevder å ha hatt en affære med Donald Trump, og at hun fikk 130.000 dollar for ikke å fortelle om historien. Grassley har bedt om at Swetnick og Avenatti etterforskes for mulige usanne vitnemål.

Avenatti sier at han ønsker en etterforskning velkommen.

«Jeg ser frem til en grundig etterforskning av Kavanaugh. Vi har ventet lenge nok», har han uttalt til CNN .