Storbrann på Universitetet i Cape Town

Det nesten 200 år gamle Universitetet i Cape Town står i full fyr.

Brannmenn kjemper mot en brann som er i ferd med å ødelegge de nesten 200 år gamle bygningene på Universitetet i Cape Town sine campuser.

En ild i en busk på verdensarvstedet Table Mountain National Park raste ut av kontroll i sterk vind. Denne vinden skal ha forårsaket brannen og de omfattende skadene på universitetet.







Ifølge News24 er det over 36 grader og en ekstremt lav luftfuktighet i området.

Alle studentene skal ha blitt evakuert fra campus.

– Alle studenter er evakuert fra campus av helsearbeidere. Vi tar hånd om dem på trygge steder, sa talsperson Elijah Moholola til News24.

Det meldes derimot at brannmenn skal ha blitt skadet. En av dem skal ha blitt fraktet til et nærliggende sykehus for behandling.

– Vi har for øyeblikket 129 brannmenn på saken, sa det lokale brannvesenet til avisen.

Det skal også være fire redningshelikoptere og flere brannslukningsbiler med i arbeidet. Personer i området får beskjed om å lukke vinduer og dører for å beskytte seg mot røyk og varme.

«Det er foreløpig utrykt å komme inn i området. Når det er trygt vil vi søke etter skadede eller lidende dyr», skriver organisasjonen SPCA på sin Facebook-side.

Universitetet ble ble grunnlagt i 1829, ifølge EPA.