I FRONT: Marcia Howard nekter å kalle seg for en formell leder av aktivistene som i praksis har beleiret veikrysset der George Floyd ble drept. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hun vokter barrikadene i «George Floyds frie stat»

MINNEAPOLIS (VG) Det pågår et eksperiment i veikrysset der George Floyd ble drept av en politimann.

Publisert: Nå nettopp

Den tidligere marinesoldaten og læreren Marcia Howard (47) pleide å legge ut nybakte kaker, syriner og selfier av seg selv i 1940-tallskjoler på Instagram.

Så tok politimannen Derek Chauvin livet av George Floyd noen hundre meter bortenfor huset hennes, i veikrysset mellom East 38th Street og Chicago Avenue i Minneapolis.

Nå står Howard foran en liten folkemengde med walkietalkie og et lite kamera festet til livet. Hun forkynner – tilsynelatende helt spontant – budskapet om hva dette veikrysset nå er.

Hun kaller det en «hellig plass». Et fellesskap som skal tjene og beskytte hverandre når politiet ikke gjør det.

– Det vi har lært gjennom elleve måneders okkupasjon er: Hvem holder oss trygge? spør Howard folkemengden.

– Vi holder oss trygge! svarer de fremmøtte.

For disse er dette «George Floyds frie stat».

FLAMMENDE: Marcia Howards holder en flammende tale til lokale beboere og folk som har reist til stedet der Floyd ble drept. Hun ser ikke ut til å lene seg på hverken huskelapper eller manus. Foto: Thomas Nilsson / VG

24 krav til myndighetene

Vi er i episenteret til de største borgerrettighetsprotestene i USA siden Martin Luther Kings tid: stedet der George Floyd døde 25. mai i fjor.

Da tusener fylte gatene i Minneapolis, satte de lokale myndighetene opp sementblokker for å sperre de fire bilveiene inn til krysset.

Nå tillater ikke Howard og de andre aktivistene at de fjernes, før deres totalt 24 krav blir innfridd av «the governing leadership of the City of Minneapolis, Hennepin County, the State of Minnesota, and the United States of America.»

Ett av dem, at det skal holdes rettssaker mot dem som var involvert i Floyds død, er i ferd med å innfris.

Siden drapet på Floyd har de hver dag, morgen og kveld, møttes her under taket på den nedlagte bensinstasjonen rett ved åstedet.

Busskuret har fått et nytt skilt, hvor det står «George Floyd Square».

Ved sementblokkene er det bevoktede sjekkpunkter.

SELFIE: Marcia Howards med en gjeng aktivister fra Portland i Oregon. Foto: Thomas Nilsson / VG

Mentor

Vi spør Howard om et intervju da hun er ferdig med talen sin.

– Ok, svarer hun.

Men alle vil snakke med henne. Da hun endelig ser ut til å være ferdig dukker det opp noen ungdommer fra Portland i Oregon, hvor Black Lives Matter-demonstrasjonene også var svært intense.

De ber om råd, Howard svarer på spørsmål, forteller historier, de klemmer og tar selfier sammen.

forrige





fullskjerm neste BARRIKADER: Det var byens myndigheter som først satt opp sementblokkene som sperret bilveiene inn til åstedet under demonstrasjonene, men nå nekter demonstrantene at de skal fjernes.

– En landsby, et fellesskap

Omtrent en time senere tar Howard oss med til en gate bortenfor. Vi spør hva de driver med her.

– Det er en landsby, et fellesskap, og ja, jeg tenker at du kan si at det er et eksperiment, svarer Howard.

– Vi bygger ting sammen, lager mat sammen. Vi sørger for at dette forblir en hellig plass. Vi har vaktmestere, sikkerhetspersonell, kokker og sykepleiere, sier hun.

Hva vil de oppnå?

– Alle som er så redde for hva vi gjør her, bør være glade for at det eneste svarte folk vil ha er likhet. De ville vært livredde om det var hevn vi ville ha, sier Howard.

forrige











fullskjerm neste «HELLIG PLASS»: Aktivistene som driver minnestedet der Floyd ble drept kaller det en hellig plass. Bygningen i bildet er butikken Cup Foods hvor George Floyd akkurat hadde vært da kassebetjenten ringte politiet med mistanke om bruk om en falsk dollarseddel.

Ikke ferdige

Nylig fant en jury i Minneapolis Derek Chauvin skyldig i drap på George Floyd. To dager senere ble Daunte Wright (20), en annen svart mann som døde i møte med politiet i Minneapolis-området, begravet.

– I dag når verdens øyne er rettet mot oss igjen, så er jeg reservert med tanke på spørsmålene som stilles: «Ja, så er dere ferdige nå?». Nei, det er 24 krav og vi vil være her til de har blitt innfridd, sier Howard.

Hun avviser å være del av noen offisiell organisasjon. Hun tar også til en viss grad avstand fra det som vokste til å bli den store Black Lives Matter-bevegelsen.

– Når vi sier «svarte liv betyr noe» her, så mener vi at mitt liv betyr noe, sier hun og slår noen raske slag på brystet, og fortsetter:

– Vi snakker ikke om donasjoner eller «kjøp denne T-skjorten». Jeg er her for den svarte jenta som filmet det som skjedde. Jeg er her fordi jeg bor her. Jeg er 47 år, det er 2021 og jeg må stå på et hjørne og si at livet mitt betyr noe – og folk krangler med meg!

KUNSTVERK: Det ikoniske portrettet av George Floyd står utstilt rett ved åstedet. Foto: Thomas Nilsson / VG

«En dag til»

Nå er det spørsmål hvor lenge Howard og de andre okkupantenes «eksperiment» kommer til å vare.

Myndighetene i Minneapolis begynte allerede i august i fjor å snakke om at veikrysset må åpnes igjen.

Politisjef Medaria Arradondo, som vitnet mot Chauvin i rettssaken, avviser at området er blitt en «autonom sone», men mener en slik oppfatning i befolkningen gjør det viktig å fjerne barrikadene, ifølge ABC News.

Volden i området økte også i 2020, ifølge nyhetskanalen. Det var tre skyteepisoder i 2019, mot 19 i 2020.

– Hva skjer om de kommer for å renske plassen?

– Jeg vet ikke. Vi møtes hver 12. time, og jeg ser fremover 12 timer av gangen. Når går bort og sier hei til mine kamerater sier jeg «en dag til». Hver dag vi holder disse gatene er en seier, hver dag er en dag i George Floyds frie stat, svarer Howard.

AKTIVIST: Marcia Howard (47) bor rett ved stedet der George Floyd ble drept. Foto: Thomas Nilsson / VG

Eks-marinesoldat

Før Marcia Howard flyttet inn i huset rett ved East 38th Street og Chicago Avenue i 1998 og ble en lokal videregående lærer, hadde hun vært marinesoldat.

– Jeg vervet meg for å se verden, men kom aldri lengre enn Nord- og Sør-Carolina, ler hun.

Pensjonen fra militæret er også det som gjør at hun klarer seg økonomisk til tross for at hun ikke har jobbet som lærer siden George Floyd døde og hun raskt ble forvandlet til en 24/7-aktivist.

Howard forteller at hun har undervist 4000 elever i Minneapolis.

– Jeg er ekstremt populær. Så hvis de dreper meg, slik de alltid gjør med borgerrettighetsledere, så vet de hva som kommer til å skje, sier hun.