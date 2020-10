Tegnet på krise

Natt til fredag samlet tusenvis seg i Bangkoks gater. Demonstrantene mener folket er blitt ført bak lyset av en utspekulert plan.

Thailand har nå erklært krisetilstand etter massive og uvanlige protester mot landets regjering og monarki.

To thailandske demonstranter ble fredag pågrepet og siktet for vold mot landets dronning etter at titusener protesterte mot regjeringens forsamlingsforbud.

Aktivister krever svar og har mobilisert på sosiale medier. Kampanjen utløste i sommer en bølge av protester over hele landet. Demonstrantene krever politiske reformer, som at loven som forbyr kritikk av kongehuset fjernes.

Thailands nåværende leder var tidligere forsvarssjef og ledet i 2014 et kupp som førte til at landet ble styrt av en militærjunta de fem neste årene. I denne perioden ble det skrevet en ny grunnlov, og i fjor ble det holdt valg slik at en sivil regjering kunne overta, men det er fortsatt Prayut som er regjeringssjef.

Analytikere mener at den nye grunnloven ble utformet på en slik måte at det sikret Prayut seieren.

Krever reformer

Demonstrantene mener at hele prosessen var en utspekulert plan, og de krever nå at nasjonalforsamlingen blir oppløst, at grunnloven skrives på nytt og at trakasseringen av opposisjonen opphører.

Militæret i Thailand kuppet makten i 2016, og en militærjunta har styrt landet siden. Studentene bruker et enkelt symbol for å vise sin motstand. Tre enkle fingre i været har blitt et samlende og kraftfullt tegn.

Misnøyen i Thailand har økt siden februar da flere opposisjonsledere fikk forbud mot å drive med politikk. Koronapandemien har dessuten ført til at landets økonomi er i fritt fall og gjort de store forskjellene mellom landets mange fattige og den styrtrike eliten enda tydeligere.

Aktivist forsvant

I juni forsvant en kjent aktivist, Wanchalearm Satsaksit, etter å ha bodd i selvvalgt eksil i Kambodsja.

Aktivister har brukt sosiale medier til å kreve svar, og kampanjen førte i midten av juli til en bølge av protester over hele landet. I midten av september dukket så mange som 30.000 opp for å demonstrere, noe som var det høyeste antallet siden kuppet i 2014.

