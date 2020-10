I kriseberedskap etter Madsens fluktforsøk: − For tidlig å si om alle kommer gjennom det som hele mennesker

KØBENHAVN (VG) Mens hele Danmark stiller spørsmål ved hvordan drapsdømte Peter Madsen klarte å rømme fra fengselet, får ansatte behandling for traumer.

Med en kvinnelig psykolog som gissel, et falskt bombebelte rundt livet og en pistollignende gjenstand truet Madsen seg ut porten til Herstedvester fengsel.

Fem minutter senere ble han pågrepet av politiet. Det vil ta lenger tid før de ansatte kommer over sjokket.

– Ekstremt voldsomt, sier leder Bo Yde Sørensen i Fængselsforbundet til VG om hvordan situasjonen opplevdes for hans kolleger.

– Når han tar en medarbeider som gissel og truer henne til å gjøre som han sier, er hun hensatt i en fullstendig hjelpeløs situasjon. På det tidspunktet måtte de også anta at bombebeltet og pistolen var ekte. Kollegene er selvfølgelig svært preget over å være i en situasjon der de ikke kan gripe inn.

BRENNER FOR FENGSELSANSATTE: På Bo Yde Sørensens kontor henger bilder av en fengselsbetjent som i 2014 ble overfalt i Nyborg Statsfængsel. Foto: Emma Sejersen

– Dreier seg ikke om at fangen stikker av

Selv om fengselet har godt etablerte forholdsregler og sikkerhetsprosedyrer tror forbundslederen det er umulig å være helt forberedt på en gisselsituasjon. Da må beslutningene tas lynraskt.

I virkeligheten er det bare ett spørsmål betyr noe: «Står liv i fare?»

Ja, mente portvakten ved Herstedvester fengsel.

– Han gjør det eneste riktige; trykker på knappen og kjøper seg tid så han kan ringe til politiet. Her dreier det seg ikke om at fangen stikker av, men om ikke å risikere livet til noen av våre kolleger, sier Sørensen.

IKKE HVERDAGSKOST: Leder Bo Yde Sørensen i Danmarks fengselsforbund tror ikke det har vært en gisselsituasjon i danske fengsler siden tidlig på 2000-tallet. Foto: Emma Sejersen

Herstedvester er ikke et sted for såkalte personfarlige fanger, altså innsatte som vurderes til å utgjøre en fare for personalet. De som sitter her har begått avvikende kriminalitet og sliter med atferdsutfordringer.

– I normale fengsler skal man ikke gå rundt hver eneste dag og bekymre seg for om man blir tatt som gissel, påpeker forbundslederen.

– Basert på det man vet nå; var det riktig vurdering å plassere Peter Madsen i det fengselet?

– Når det spørsmålet kommer dagen etter han har tatt et gissel er jeg jo nødt til å si; nei, det var det helt åpenlyst ikke. Men det er alltid lett å være etterpåklok. Man kan i alle fall si at det dagen før hendelsen var kriminalomsorgens oppfattelse at han ikke var personfarlig.

«Dypt bekymret» for psykologen

Traumebehandling er ikke nytt for den danske kriminalomsorgen.

En ny undersøkelse fra justisdepartementet viser at posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er mer vanlig blant fengselsbetjenter enn hos både politiet og soldater i Afghanistan.

– Nå går vi i kriseberedskap for å få dem gjennom dette som hele mennesker. Det er nok for tidlig å si om alle gjør det. Jeg er dypt bekymret for kvinnen som ble tatt som gissel, sier Sørensen.

De psykiske ettervirkningene blir gjerne verst for dem som blir hensatt i hjelpeløs tilstand, forklarer han.

– I tillegg vet hun jo, som oss alle, utmerket godt hva han er i stand til. Så det er klart det har satt i gang noen tanker hos henne og hennes familie.

BEKYMRET FOR UTVIKLINGEN: Forbundslederen opplever at man i Danmark går i retning av «den gamle amerikanske modellen», der man behandler de innsatte dårligere i tro om at de skal bli bedre mennesker. – Det er ikke tilfellet, sier han. Foto: Emma Sejersen

Etterlyser bedre bemanning: – Avgjørende

Psykiater Henrik Day Poulsen, som har analysert telefonsamtaler med Madsen, sa onsdag til VG at han mener det er en viss naivitet i deler av den danske kriminalomsorgen. Han viste til at den drapsdømte mannen ifølge BT hadde tilgang til fengselets verksted.

– Nå vet vi ikke hvordan gjenstandene ble laget, men det er jo åpenlyst at det er et eller annet som har gått galt i den vurderingen, sier forbundsleder Sørensen.

Samtidig understreker han nødvendigheten av sysselsetting og fritid for innsatte i et fengsel som Herstedvester:

– De skal ikke bare sitte i cellene sine og kikke ut i luften. Da havner de i konflikt med personalet. Hvis vi skal kunne gjøre dem til bedre mennesker må vi ha en slags normaliseringsprosess, sier han.

GRUNNLAGT I 1913: Det danske fengselsforbundet representerer ansatte i kriminalomsorgen i Danmark, på Grønland og Færøyene. Foto: Emma Sejersen

Nedskjæringene i kriminalomsorgen har rammet bemanningen i danske fengsler hardt. I 2013 var 3700 innsatte fordelt på 2600 fengselsbetjenter. I dag har 2000 betjenter ansvar for rundt 4100 fanger.

Sørensen utelukker ikke at tirsdagens hendelse kunne ha vært unngått dersom politikerne hadde prioritert annerledes.

– I dag har vi så lite personell at vi ikke lenger har noe tillitsforhold til de innsatte. Da er det heller ingen av dem som for eksempel forteller betjentene at «nå må du være ekstra oppmerksom på Peter Madsen». Et slikt forhold er avgjørende for at vi kan stoppe det; ikke i øyeblikket han tar henne som gissel, men før han lager pistolen.

