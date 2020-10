forrige





Gyllent Daggry dømt for å være en kriminell gruppe: Store demonstrasjoner i Athen

Politiet i Athen har brukt tåregass mot demonstranter som har samlet seg utenfor rettssalen der saken mot ytre høyre-partiet har gått.

Det skriver Reuters. Ifølge nyhetsbyrået AP har mer enn 15. 000 samlet seg utenfor rettsalen i en antifascistisk markering. Da en mindre gruppe kastet ting mot politiet, svarte de med bruk av tåregass og vannkanon, skriver de.

«Fyssas lever, knus nazistene» og «Folket krever at nazistene fengsles», roper remontantene.

Onsdag slo retten i Athen fast at partiets grunnlegger Nikos Michaloliakos ledet en kriminell organisasjon sammen med sju andre parlamentarikere, og fant samtidig et partimedlem skyldig i drapet på den greske rap-artisten Pavlos Fyssas i 2013, skriver NTB.

Michaloliakos og de øvrige lederne risikerer nå minst ti års fengsel.

I rettssaken, som har pågått siden 2015 har fire saker blitt behandlet samtidig: Drapet på Fyssa, angrep på en fisker med innvandrerbakgrunn, og angrep på aktivister fra venstresiden, skriver Al Jazeera.

Det siste, og sentrale i saken, har vært hvorvidt rekken av voldelige angrep kan kobles til ledelsen i det nynazistiske partiet, og hvorvidt partiet opererer som en kriminell organisasjon.

Fakta om Gyllent daggry * Etablert som nynazistisk gruppe i Hellas i 1983 og registrert som politisk parti i 1993 * Grunnlagt og ledet av Nikolaos Mikhaloliakos * Fikk nærmere 7 prosent av stemmene og 18 representanter i nasjonalforsamlingen i 2012. * Var en tid landets tredje største parti, men har ikke lenger representanter i nasjonalforsamlingen. * Partiets tilhengere anklages for en rekke voldelige angrep mot migranter og venstreorienterte, inkludert drap. De anklages også for antisemittisme. * 68 partimedlemmer, blant dem Mikhaloliakos og de tidligere parlamentarikerne, ble i 2015 tiltalt for å lede en kriminell organisasjon. * Mikhaloliakos og den øvrige partiledelsen nektet straffskyld og hevdet å være utsatt for en politisk motivert konspirasjon. * En domstol i Aten fant dem 7. oktober 2020 skyldige i tiltalen. Vis mer

Saken startet med Drapet på Pavlos Fyssas, en 34 år gammel rapper og antirasist kjent som "Killa P", s i september 2013 i Athen. Han ble knivstukket og drept av en støttespiller av partiet.

Drapet utløste en aksjon mot bevegelsen, men Gyllent daggry og dets tilhengere har vært i påtalemyndighetens søkelys lenge. Flere partimedlemmer er anklaget for angrep på innvandrere.

Påtalemyndigheten har tok i bruk en lov opprinnelig myntet på organisert kriminalitet og anklaget lederne i partiet for å tilhøre en kriminell organisasjon. Partistrukturen er et så strengt hierarki at ledelsen er ansvarlig for hva som har foregått, er argumentet.

Gyllent daggry har hevdet at tiltalen mot partiets ledere er en politisk anklage diktert fra maktsentre i utlandet, spesielt EU-kommisjonen, USA og den jødiske lobbyen i USA.

Den tidligere etterforskningen indikerte at partiet opererte som en paramilitær gruppe, der ordre ble gitt fra partiledelsen til andre organisasjoner og grupper som utførte ofte alvorlige angrep på migranter, skriver AP.

68 medlemmer av Gyllent daggry har vært tiltalt i saken.

Gresk politi har utstasjonert rundt 2000 ekstra polititjenestepersoner i hovedstaden i forkant av demonstrasjonene, ifølge Al Jazeera.

MOR: Magda Fyssa, moren til drepte Pavlos Fyssas, jublet da hun hørte dommen. Foto: Reuters/ ALKIS KONSTANTINIDIS

