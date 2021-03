GUTTER: Skoleelever ved et fotballakademi i Guangdong-provinsen i en engelsktime – kinesiske myndigheter vil at gutter skal bli mer «mannlige», blant annet ved hjelp av fotball. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

Kina vil lære gutter å bli mer «mandige»

Tradisjonelt er det forventet at gutter i Kina skal være sterke ledere, få gode karakterer og være gode i idrett. Men kjønnsrollene er på vei til å bli endret. Det vil kommunistpartiet gjøre noe med.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Myndighetene i landet har planer om å trene opp gutter til å passe inn i tradisjonelle kinesiske kjønnsroller. De hevder at det kan gå riktig så galt med landet, om de ikke får det til.

I februar kom det frem av et notat fra utdanningsdepartementet at kinesiske gutter skulle bli gjort mer «mandige».

Nå er et forslag på bordet om hvordan man skal rulle ut et slikt program på skoler, sier førsteamanuensis Elisabeth Lund Engebretsen ved Kjønnsstudier ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Hun forsker på kjønns- og seksualitetsmangfold og har særlig jobbet med Kina.

PRESIDENT: Xi Jinping i Kina. Foto: Fred Dufour / AFP

Ble mobbet for å være «jentete»

Amerikanske NBC News har snakket med den kinesiske gutten Bu Yunhao, som bor i Shanghai – den største kinesiske byen.

Da han var elleve år, var det ingen av klassekameratene som inviterte ham med i gruppen sin under den årlige klasseturen. De andre femteklassingene ved skolen gjorde narr av ham og kalte ham «jentete», skriver kanalen.

– Jeg ville stikke av, rett ut av klasserommet, sier Yunhao.

I dag er han 13 år og går det første året som ungdomsskoleelev.

Da han var yngre tullet noen av klassekameratene med den lyse stemmen hans og måten han «skrek» på da han som oppsynsperson i klassen prøvde å holde medelevene rolige.

les også Kina: Mann dømt til å betale tidligere kone for husarbeid

Andre terget ham for å være for mye sammen med jenter og sa at han oppførte seg som at han «prøvde å date» andre gutter i klassen.

Til slutt stanset mobbingen. Men forslaget fra kommunistpartiet har rippet opp i sårene. Forslaget fokuserer på gutter som ikke passer inn i tradisjonelle kinesiske ideer om maskulinitet.

De ønsker å «oppmuntre til maskulinitet» hos mannlige skoleelever, og det har satt fyr på debatten om moderne kjønnsroller. Dette skjer samtidig som det kinesiske regimet i stadig større grad støtter opp om kjønnsrolleideer som mange kategoriserer som utdaterte og ødeleggende stereotypier for gutter og menn.

ELEVER: Gutter og jenter i et klasserom i Shanxi-provinsen. Foto: STR / AFP

Vil forhindre «feminisering» av gutter

– Gutter trenger ikke utdannelse i maskulinitet, sier Lü Pi. Hun er grunnlegger av den største feministiske mediekanalen i Kina, Feminist Voices, som ble forbudt av myndighetene i 2018.

Da det første notatet fra utdanningsdepartementet kom i februar, skapte det debatt for å ha antydet at unge kinesiske menn hadde blitt for «feminine», skrev BBC da.

Notatet som het «Forslaget om å forhindre feminisering av mannlige ungdommer», ønsket at skoler totalt reformerer gymfaget.

Det skal blant annet skje ved hjelp å ansette tidligere atleter i skolen og å utvikle noen bestemte idretter, som fotball, for å «kultivere maskuliniteten til elevene».

I tillegg er det foreslått å støtte forskning på temaer som hva «innflytelsen fra fenomenet internettkjendiser» har å si for «verdiene til ungdommer».

Planen ble lansert etter at en av de viktigste politiske rådgiverne i landet, Si Zefu, mente at Kina er midt i en nasjonal «maskulinitetskrise».

les også Studie om befolkningsvekst: – Verden kan bli ganske annerledes

– Kinesiske gutter har blitt bortskjemte av husmødre og kvinnelige lærere, skrev rådgiveren i et forslag i mai. Han sa da at gutter snart ville bli «delikate, redde og kvinneaktige», ifølge NBC.

Han hevdet også at var en trend blant unge kinesiske gutter mot «feminisering», «som uunngåelig ville være en fare for overlevelsen og utviklingen av den kinesiske nasjonen» med mindre trenden ble «effektivt styrt», skrev BBC.

Artist YangYang – én av kjendisene som kan ha vært med å påvirke de tradisjonelle kjønnsrollene i Kina.

Mener forslaget tillegger det feminine negative verdier

Førsteamanuensis Engebretsen ved Kjønnsstudier på UiS tror forslaget «best kan forstås i lys av større geopolitiske utfordringer og Kinas «fragile» nasjonalisme både innad og utad».

– Å tro at feminiserte gutter risikerer nasjonal kollaps, viser ikke akkurat stor tro på eget samfunn, så det ligger nok flere ting bak her, sier hun til VG.

– Men det forteller oss også at væremåter knyttet opp mot det feminine og kvinnelige, som for eksempel å være opptatt av utseendet og vise følelser, tillegges negative verdier og er uønskede, fortsetter hun og utdyper:

– Det viser svakhet, mener man. Dermed er en gjenoppliving av det man anser som naturlige kjønnsforskjeller blitt et viktig politisk prosjekt, noe vi jo ser i andre deler av verden også.

les også Kinas skrekkleirer: Påstander om systematiske voldtekter

Tradisjonelle kjønnsroller

For mens kinesiske gutter tradisjonelt sett skal vokse opp til å bli sterke ledere, være flinke på skolen og gjøre det bra i idrett, er jentene tradisjonelt sett på som «mindre intelligente», og det er forventet at de er mindre «konkurrerende», skriver NBC.

Ifølge kanalen har kjønnsrollene røtter i tradisjonell kinesisk filosofi der to elementer regjerer verden: Kvinner er assosiert med den mykere, mer passive delen av «yin», mens menn er assosiert med den tøffere, mer aktive delen av «yang».

Men i 2020 byr dette på problemer – og det har det gjort en stund. Siden 2010 har flere jenter enn gutter begynt på universiteter, og jenter gjør det som regel bedre enn gutter på standardiserte prøver.

Samtidig har økende økonomisk status til kvinner og økende feminisme snudd opp ned på tradisjonelle ideer om maskulinitet i landet. Kina har en dyster kjønnsbalanse, med hele 37 millioner flere menn enn kvinner, ifølge NBC – en konsekvens av ettbarnspolitikken fra 1979 til 2015.

I tillegg har populariteten til mannlige kinesiske popstjerner, som bruker sminke og androgyne klær, påvirket ungdomskulturen i landet, skriver den amerikanske kanalen.

FOTBALL: Idretter som fotball er et av tiltakene forslaget trekker frem for å gjøre gutter mer «mannlige». Her tørker to gutter svetten under en treningsøkt ved Guangzhou R & F Football Academy. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

Kinesiske myndigheter har likevel beholdt et ganske konservativt syn på hvordan menn og kvinner skal være og oppføre seg.

Siden 2016 har bilder som viser homofile forhold vært forbudt på kinesisk TV, og til tross for at homoseksualitet ble avkriminalisert i 1997, finnes det ingen lov som forhindrer diskriminering basert på seksuelle preferanser.

Engebretsen ved UiS peker på Kinas sterke mann, som en annen av årsakene til at myndighetene vil lære gutter å bli mer «mannlige».

– Under Xi Jinpings styre er enhver form for mangfold og alternativer som faktisk eller muligens opponerer mot normer og regler, i større grad blitt gjenstand for negative sanksjoner, forbud og «re-education» selv om de ikke nødvendigvis kritiserer myndighetene i Beijing, sier hun.

les også Kinas ensomme menn

Yunhao: – Overfladisk å si jeg er jentete

Kinesiske eksperter har kritisert at myndighetene ønsker å opprettholde og forsterke stereotypiene om kjønnsroller.

Uavhengig om forslaget blir rullet ut eller ikke, har det allerede fått følger, ifølge Engebretsen.

– Myndighetenes uttalelser og rapporter har allerede inspirert en rekke «boot camps» for gutter der de skal lære seg å bli alfahanner.

I dag sier 13 år gamle Yunhao, som ble mobbet for å være for feminin, at han er komfortabel med hvem han er og at han ikke trenger å være mer maskulin.

– Jeg er en snill fyr. Jeg er utadvendt, ydmyk, hyggelig og omtenksom. Jeg har fått mange venner nå. Det er overfladisk å si at jeg er jentete, sier han.