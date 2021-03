MØTTE MOTSTAND: Neera Tanden under en høring med Senatets budsjettkomité 10. februar. Foto: Anna Moneymaker / Pool The New York Times /EPA

Biden-nominert trekker seg etter kontroverser

Joe Biden ønsket seg Neera Tanden som budsjettdirektør i USA. Hennes egne Twitter-meldinger ødela for henne i Senatet, og natt til onsdag ba hun om å få trekke seg fra prosessen.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert:

– Jeg har akseptert Neera Tandens forespørsel om at navnet hennes fjernes fra nominasjonen som leder for Kontoret for ledelse og budsjett (OMB), sier USAs president i en uttalelse.

Kontoret jobber med å passe på at alle myndighetenes etater følger presidentens politikk og budsjetter, og lederen rapporterer direkte til USAs president.

– Jeg ser frem til å ha henne i en annen rolle i min administrasjon, sier Biden videre.

Nyheten kommer etter motstand i Senatet, der Neera Tanden offisielt måtte godkjennes før hun kunne tre inn i rollen.

– Dessverre er det tydelig at det ikke er noen vei videre for å sikre en godkjenning, og jeg vil ikke at videre vurderinger av min nominasjon skal bli en distraksjon fra dine andre prioriteringer, skriver hun i et brev til presidenten gjengitt av nyhetsbyrået AP.

Biden har så langt fått godkjent 11 av sine 23 nominasjoner, og mangler dermed nesten halvparten av sin administrasjon, skriver AP. De fire presidentene før ham hadde fylt opp over 80 prosent av sine ministerposter like langt ut i deres presidentskap.

Kalte McConnell for «Voldemort»

Årsaken til motstanden mot Tanden er flere kontroversielle Twitter-meldinger hun tidligere har publisert om republikanske politikere, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Hun har blant annet kalt republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell for «Moskva-Mitch» og «Voldemort» og sagt at «vampyrer har mer hjerte» enn Texas-senatoren Ted Cruz.

Den demokratiske senatoren Joe Manchin har nektet å støtte Tandens nominasjon.

– Jeg tror de svært partiske uttalelsene vil være giftige og skadelige for arbeidsforholdet mellom medlemmene av Kongressen og budsjettkontoret, sa Manchin i en uttalelse i februar, etter at også flere republikanske senatorer hadde uttrykt sin misnøye med nominasjonen.

Siden de to partiene har like mange senatorer har Biden vært avhengig av støtte fra minst én republikaner for å få henne inn i rollen.

Ifølge Washington Post skal den republikanske Alaska-senatoren Lisa Murkowski denne uken ha vurdert å støtte Tandens nominasjon. Hun skal ha vært i møte med Tanden denne uken, men sa senest tirsdag at hun enda ikke hadde bestemt seg.

Andre republikanske senatorer som tidvis stemmer sammen med demokratene, som Mitt Romney fra Utah og Susan Collins fra Maine, har allerede sagt at de ikke kom til å støtte henne, skriver CNN.

LUNKEN SANDERS: Vermont-senator Bernie Sanders hilser på Shalanda Young i Senatet. Hun er nominert som assisterende budsjettdirektør i Det hvite hus, og pekes på som en mulig erstatter for Tanden. Foto: JIM LO SCALZO / POOL / EPA POOL

Det var også tvilsomt om Tanden ville få stemmen til den demokratiske senatoren Bernie Sanders fra Vermont. Hun var var rådgiver for Hillary Clinton unders sistnevntes presidentkampanje i 2016, og kom i den forbindelse med flere kritiske uttalelser om Sanders – som kjempet mot Clinton om presidentnominasjonen.

– Hun har ikke stemmene akkurat nå, så vi får se hva som skjer i fremtiden, sa han i et intervju med CNN tirsdag.

Ba om unnskyldning i Kongressen

Gjennom flere høringer i Kongressen i februar unnskyldte Tanden sin Twitter-fortid, skriver Washington Post.

– Jeg ber om unnskyldning til folk på både venstre- og høyresiden som er blitt såret over det jeg har sagt, sa hun under høringene, og la til at hun forstår at flere av uttalelsene hennes kan ha såret folk.

– Jeg angrer på språkbruken og jeg tar ansvar for det, sa hun videre.

Tanden går til Det hvite hus fra jobben som leder for Center for American Progress, en amerikansk tenketank som ligger et sted mellom sentrum og venstresiden på den politiske aksen i USA.

Hennes allierte har ifølge Washington Post anklaget de republikanske senatorene for dobbeltmoral, og pekt på deres støtte til enkelte av Trumps mest kontroversielle nominasjoner, deriblant tidligere Tyskland-ambassadør Richard Grenell. Han sto bak flere Twitter-meldinger der folkevalgte ble latterliggjort.

Det er også blitt pekt på at republikanernes tidligere president Donald Trump selv var notorisk for sine ofte svært krasse Twitter-meldinger.

– Jeg mener at det som skjer bærer preg av litt sexisme. Det virker som om disse Twitter-meldingene høres verre ut for disse eldre fyrene fordi de kommer fra en kvinne, sier den konservative strategen Bill Kristol om motstanden fra senatorene.