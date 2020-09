Foto: Wave of Hope

Barn i Moria-leiren tegnet branndramaet: – Alt vi hadde forsvant

Telt og trær i flammer, brannbiler og mennesker på flukt. Slik har barn i den greske flyktningleiren beskrevet nettene da alt rundt dem gikk opp i flammer.

– Deres skole brant, deres drømmer brant. De tegner for å vise hva som skjedde, for å vise hvordan de føler og hvordan de har det på innsiden.

Det sier den afghanske flyktningen Shukran Shirzad til VG over telefon fra den greske øya Lesbos. For to uker siden var han tegnelærer for barn i Moria-leiren, men så forandret alt seg.

– Alt vi hadde forsvant i brannen, sier han.

Skolen har sendt VG tegningene, som er laget av afghanske barn mellom seks og ti år. De har gitt oss tillatelse til å publisere dem.

Skolen som forsvant

Natt til onsdag i forrige uke begynte det å brenne kraftig flere steder i den overfylte og omstridte Moria-leiren på øya Lesbos.

13.000 mennesker, en stor del av dem flyktninger fra Afghanistan og Syria, ble holdt der i forsøket på å få asyl eller annet opphold i Europa.

Den andre natten med branner, nådde flammene en rekke telt som de siste årene har blitt brukt til å drive en skole for en stor del av de mange tusen barna i leiren.

Skolen ble startet av flyktninger som så at deres barn hadde mistet så mange år med skolegang. Da VG besøkte samlingen av telt i Moria i desember i fjor, besto skolen av om lag 20 lærere og 1000 elever.

Den gangen sa grunnleggeren, flyktningen Zakaria Farzad, til VG:

«Bølgene brakte oss hit, og jeg har valgt å kalle skoleprosjektet «The wave of hope». Jeg prøver å være håpefull.»

I forrige uke forsvant alle skolens telt og alt av utstyr, mens de livredde barna som bodde rundt skolen løp for livet sammen med sine familier.

Et av barna, fotografert denne uken. Foto: Wave of Hope

Coline Marteret jobber som koordinator for skolen.

– Da flammene tok skolen var det et sjokk for alle som brukte den. Nå aner vi virkelig ikke hva som skjer, og å skaffe nok mat til barna er nå førsteprioritet. Vi håper å kunne bygge opp et tilbud til dem igjen, sier hun til VG.

Hun forteller at de fleste barna nå er veldig traumatiserte, og at læreren Shukran Shirzad forsøker å sitte ned med dem slik at de kan tegne det de har opplevd.

– Mange av disse barna har veldig kompliserte følelser, som må behandles ulikt, sier hun.

Foto: Wave of Hope

«Alt er fraværende»

Hva gir en trygg og god barndom?

Det finnes elementer de fleste eksperter er enige om. Mens listen er lang, er noen av punktene:

Å ha forutsigbarhet, vite hva som skal skje i morgen, ha relativt faste rutiner, ha et trygt sted å sove med familien.

– For barna som har levd i Moria-leiren er alt av dette fraværende, sier Katrin Glatz Brubakk til VG.

Hun er spesialist i barnepsykologi og er til vanlig klinikkleder ved NTNU i Trondheim. Innimellom er hun også feltarbeider for Leger uten grenser og har jobbet i flere år med menneskene i Moria, blant annet med terapi for traumatiserte barn.

Foto: Wave of Hope.

Glatz Brubakk forteller at om lag 70 prosent av barna i Moria har opplevd å miste en av sine aller nærmeste på flukt, eller i krig og terror. De kan også under flukten opplevd traumatiserende hendelser som trusler av menneskesmuglere, drukningsulykker eller politivold.

– Barna påvirkes også tungt av foreldrenes sinnstilstand, og har i måneder og år hatt dager helt uten innhold og struktur, med lite utviklingsstøttende aktivitet. Barna som har blitt boende der over tid, er i kronisk fare for retraumatisering, sier hun.

Etter brannen har alt dette bare blitt verre.

Foto: Wave of Hope

Mareritt og selvskading

– Mange barn har nok blitt retraumatisert av selve brannen, av sirener, støy og livredde mennesker som løper rundt i kaoset. Barn som hadde funnet en måte å håndtere tidligere traumer på, vil nå bli sykere, sier hun.

Symptomer vil ifølge Glatz Brubakk være: Gamle traumer vekkes til live, symptomer på posttraumatisk stresslidelse, mer mareritt, apati, selvskading, uro, utagering og at barna tisser på seg.

– Kan tegninger være til noe hjelp i en slik situasjon?

– Lek er et psykologisk kinderegg. Hvis voksne samler barn i grupper og ber dem tegne hva de føler eller hva de har opplevd, kan det oppleves hjelpe dem. Hvis de tegner andre ting kan det bli som et pusterom og gi økt trygghet. Det er jo noe disse barna trenger mer enn noe annet.

Foto: Wave of Hope

Publisert: 19.09.20 kl. 22:12

