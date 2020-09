LEDERTRIO: Fra venstre ser man parliamentleder Mustafa Sentop, president Recep Erdogan og helseminister Fahrettin Koca avbildet på den tyrkiske seiersdagen. Foto: Turkish Presidency, AP

Sår tvil om smittetallene til Tyrkia

Endringer i bruk av ord for å beskrive de som er smittet av coronaviruset kan bety at antall smittede i Tyrkia er høyere enn rapportert.

Det sås tvil om smittetallene til Tyrkia er reelle, etter at helseminister Fahrettin Koca sa at antallet «pasienter» er viktigere enn antall tilfeller under en pressekonferanse onsdag.

Helseministeren så ut til å anerkjenne at myndighetene ikke publiserte det fullstendige antallet daglige smittetilfeller, men kun de som er symptomatiske. Samtidig benektet han at antall tilfeller er 19 ganger så mange som de offisielle tallene, skriver Reuters.

Under pressekonferansen onsdag definerte han «pasienter» som de som har symptomer, og mente de var viktigere enn antall nye tilfeller, som er de uten symptomer.

– Ikke alle tilfeller er «pasienter» fordi det er mange som ikke viser symptomer i det hele tatt til tross for positive tester, sa han ifølge Reuters.

Det tyrkiske helsedirektoratet endret ordlyden i informasjonen de deler om coronasituasjonen i landet i juli.

Fra 29. juli viser tallene antall «pasienter», mens det tidligere sto antall tilfeller.

Et dokument delt av det Republikanske Folkepartiets Murat Emir på tirsdag skal ha vist antallet nye smittetilfeller som 29,377, sammenlignet med de 1,512 nye «pasientene» annonsert av helsedirektoratet samme dag.

Ifølge Reuters sier Emir at dokumentet var en skjermdump av helsedirektoratets offisielle laboratorieportal, som ikke er tilgjengelig for offentligheten.

Helseminister Koca på sin side sier at direktoratet ikke har en slik portal, og at dokumentet viser feil antall tester utført den dagen og at den manglet dato.

– Jeg vil si at informasjonen vi legger på bordet er riktig, sier Koca.

I VGs coronaspesial har Tyrkia onsdag meldt om 1391 nye smittetilfeller, og 22.272 totalt.

VG forholder seg til tallene som rapporteres gjennom ECDC og Johns Hopkins.

Publisert: 30.09.20 kl. 21:35

