TILTALT FOR BRUDD PÅ GRAVFREDEN: «Estonia»-regissør Henrik Evertsson. Bildet er fra dokumentarserien til Dplay og Monster om «Estonia»-forliset som har premiere mandag. Foto: Dplay/Monster

Dokumenterte hittil ukjent skade på «Estonia»-vraket – risikerer to års fengsel

Funnet i dokumentarserien om «Estonia» kan gi nye svar på hva som forårsaket det tragiske fergeforliset i 1994. Nå risikerer regissør Henrik Evertsson fengselsstraff etter dykkeoperasjonen ved vraket.

Evertsson er en del av dokumentarteamet i Monster og Dplay som gjennom fem episoder gransker omstendighetene rundt tragedien som krevde 852 liv. Dplay-serien «Estonia – funnet som endrer alt» hadde premiere mandag.

Etter at skipet for 26 år siden forliste i en storm på Østersjøen besluttet myndighetene at det var uforsvarlig å hente opp vraket og de omkomne passasjerene.

Forlisområdet ble definert som en gravplass. Åtte land skrev under på en traktat for å hindre gravplyndring og privat dykking ved vraket.

Det stanset ikke Evertsson og hans crew. I september 2019 dro de ut i Østersjøen i en tyskregistrert dykkebåt på jakt etter svar.

NYTT FUNN: Funnet som presenteres i dokumentarserien til Dplay og Monster ble ikke nevnt i de offisielle rapportene om forliset. Ifølge produksjonsselskapet er hullet i skroget minst fire meter langt og opp mot 1,2 meter bredt. Foto: Dplay/Monster

Med en undervannsdrone filmet de skipet og gjorde en oppdagelse som aldri før har blitt dokumentert. Videoer fra dronen avslørte en stor sprekk i skroget på styrbord skipsside.

Men funnet kom med en pris.

I juli tok svensk påtalemyndighet ut tiltale mot regissør Henrik Evertsson og ROV-operatør (operatør av undervannsdronen, journ. anm.) Linus Andersson. De er nå under etterforskning for å ha brutt gravfreden ved «Estonia».

Strafferammen er på to års fengsel.

Mente aldri å krenke ofrene

Både Evertsson og Andersson nekter straffskyld. Førstnevntes forsvarer Johan Eriksson forklarer at hans klient i en årrekke har vært dedikert til å komme til bunns i hva som forårsaket «Estonia»-ulykken.

– Allerede før han utførte dykkeoperasjonen var han i kontakt med sakkydige som var tydelige på at handlingen ikke er kriminalisert dersom den blir utført fra et tyskflagget fartøy, sier forsvareren.

– Men svenske myndigheter kan håndheve nasjonal lovgivning over sine statsborgere?

– Påtalemyndigheten mener det, men da han gjennomførte det var hans bestemte oppfatning at han ikke gjorde noe som var forbudt.

Eriksson tilføyer at skipet til den finske kystvakten lot Evertsson og resten av filmteamet ligge over forlisområdet etter at de forklarte hvilke hensikter de hadde. Det styrket oppfatningen om at det de gjorde ikke var kriminelt, mener forsvareren.

– Han har aldri hatt til hensikt å på noen måte krenke pårørende eller de døde passasjerene. Han har aldri gjort noe som strider med lovens intensjon, men har hatt et godt journalistisk motiv og mener det er viktig at allmennheten får kunnskap om dette, sier Eriksson.

– En god gjerning selv om den kan være feilaktig

Anderssons forsvarer Hans Gæstadius peker på at dykkeoperasjonen ble gjort fra en tyskregistrert båt i internasjonalt farvann. Hvorvidt svensk nasjonal lovgivning har forrang over internasjonal rett i denne saken er et spørsmål han tror vil måtte besvares av høyesterett.

Gæstadius tviler imidlertid på at saken går så langt.

– De nye opplysningene i dokumentaren kan gjøre selve tiltalespørsmålet uinteressant. Det handler i så fall om hvilke motiver de hadde da de begikk overtredelsen de er anklaget for. Når man ser resultatet som vi kan forvente at blir følgene av funnet de har gjort kan man jo lure på om det virkelig er interessant å drive spørsmålet videre.

BLE OBSERVERT: Den finske kystvaktens skip lot dokumentarteamet fra Monster og Dplay gjennomføre operasjonen, men observerte dem fra avstand. Foto: Dplay/Monster

Forsvareren peker på at domstolene i enkelte saker erkjenner at målet helliger middelet. I et slikt scenario kan man slippe straff selv om domstolen mener man har begått et lovbrudd.

– Det kan bli en konsekvens om påtalemyndigheten tviholder på tiltalen, noe jeg tviler på at hun vil gjøre når hun blir kjent med de nye opplysningene, sier han.

Gravfredstraktaten har siden den kom på plass i 1995 aldri blitt prøvd for en domstol. Gæstadius er enig i at det ikke er et enkelt spørsmål.

– Men man må håndtere det på en annen måte, ikke tiltale to mennesker som har gjort en innsats som kan bety mye for veldig mange mennesker. De har begått en god gjerning selv om den kan være feilaktig.

Den svenske påtalemyndigheten har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Professor: Kan håndheves overfor egne statsborgere

Henrik Ringbom, professor ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo, forklarer at forlisområdet var internasjonalt farvann da Estonia sank. Senere har Finlands havområde blitt utvidet, slik at skipet i dag ligger på den finske sokkelen og vannet overfor tilhører landets økonomiske sone.

– Det i seg selv hindrer dog ikke at fartøy har navigasjonsfrihet og får dykke i området. Men det gir for eksempel Finland visse rettigheter og ansvar hva gjelder sokkelen, sier Ringbom.

Han mener at gravfredtraktaten fortsatt gjelder selv om Evertsson og Andersson gjennomførte operasjonen fra en tyskregistrert båt, men ønsker ikke å spekulere i hva som blir utfallet av saken. Professoren får støtte fra kollega Erik Røsæg ved UiO.

– Den svenske stat kan alltids håndheve sine regler overfor sine statsborgere, men det er vanskelig å tenke seg at man kan håndheve overfor det tyske skipet, sier han.

Publisert: 29.09.20 kl. 20:47

