FORNØYD: Alexandr Lukasjenko ble formelt gjeninnsatt som Hviterusslands president. Her smiler han fornøyd etter å ha avlagt stemme under det omstridte valget 9. august. Foto: SERGEI GAPON / POOL

Gjeninnsatt i hemmelighet: – Lukasjenko er redd for egen befolkning

– Dette demonstrerer for hele verden at Hviterusslands president ikke har noen legitimitet, sier seniorrådgiver Inna Sangadzhieva i Den norske helsingforskomiteen.

President Aleksandr Lukasjenko ble onsdag gjeninnsatt for en ny periode som president i Hviterussland, meldte nyhetsbyrået Reuters.

På forhånd hadde det ikke kommet ut opplysninger om at seremonien skulle finne sted i onsdag.

– Lukasjenko kunne ikke annonsere dette offisielt, fordi det hadde mobilisert mange hundre tusen demonstranter. Etter loven skal en innsettelse skje to måneder eller valgdagen, i dette tilfellet 9. oktober. Men etter det jeg forstår vil demonstrasjonene i Hviterussland fortsette. Dette betyr ikke at de gir opp, sier Sangadzhieva til VG.

GIR SEG IKKE: Hviterussere vil fortsette å ta til gatene for å demonstrere mot presidenten, selv etter at Alexandr Lukasjenko onsdag formelt ble innsatt for en ny periode ved makten. Foto: Privat

Seremonien skjer etter anklager om valgfusk i presidentvalget i august, hvor Lukasjenko påberopte seg seier med mer enn 80 prosent av stemmene. Han har allerede sittet som president i 26 år. Lederen for opposisjonen, Svetlana Tikhanovskaja, måtte rømme landet og befinner seg i eksil i Litauen.

– Det er liten tvil om at det faktum at president Lukasjenko nå formelt er gjeninnsatt i alle hemmelighet, viser at han er redd sin egen befolkning. Han har nå brent alle broer etter at presidenten har nektet å inngå noen kompromisser, eller være villig til å finne en utvei ut av situasjonen, sier Inna Sangadzhieva.

Får støtte av Putin

Den hviterussiske presidenten nekter å gi seg makten og han har en mektig støttespiller i den russiske presidenten Vladimir Putin, som har sagt at han vil støtte det hviterussiske regimet med alle midler om EU og vestlige land blander seg ytterligere inn i de interne hviterussiske forholdene.

Etter de store protestmarsjene i ukene etter valget 9. august, har oppslutningen fra befolkningen økt i omfang og hver søndag er folk på gatene hvor kravet om frie og uavhengige nyvalg blir gjentatt, uten at president Lukasjenko ser ut til å vike en tomme.

– Han er sykelig opptatt av å beholde makten. Men protestene vil etter all sannsynlighet fortsette, men kanskje forbereder opposisjonen en annen type taktikk, sier seniorrådgiveren i Helsingforskomiteen til VG.

Publisert: 23.09.20 kl. 12:48 Oppdatert: 23.09.20 kl. 13:04

