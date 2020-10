EPISENTER: Marlen Lauritzen behandler de tyngste Covid-tilfellene på den palestinske Vestbredden. - Dødsraten er høy, sier hun. Foto: Leger uten grenser

52.000 Covid-smittede i Palestina: Norske Marlen behandler de alvorligste tilfellene

Den palestinske byen Hebron er episenteret for Corona-smitte på Vestbredden. Midt oppe i smittebølgen jobber den norske intensivsykepleieren Marlen Lauritzen.

Nå nettopp

– Jeg må innrømme at det en tung jobb, inntrykkene er overveldende. Mange av pasientene er veldig syke, sier Lauritzen(45) til VG på telefonen fra Hebron.

Den norske sykepleieren er sendt til den palestinske Vestbredden fra Leger uten grenser i Norge. Blant Lauritzens mange oppgaver er å lære opp palestinske sykepleiere i behandling av alvorlig syke pasienter, men også hvordan de skal kle på og av seg sitt eget beskyttelsesutstyr. Samtidig som Marlen Lauritzen selv behandler de Covid-syke pasientene.

Dramatisk utfordring

– Da Covid-19 viruset slo skikkelig inn i juli, var det palestinske helsevesenet i utgangspunktet ikke rustet til å håndtere en slik dramatisk utfordring. Pleierne har liten erfaring med en smittesituasjon, og når en pandemi av dette omfanget rammer, blir det den uhyre vanskelig å håndtere. Dessverre er dødsraten høy blant de som havner på den lille intensivavdelingen på Dura-sykehuset utenfor Hebron, sier den norske intensivsykepleieren.

BISKOPER: Biskop i Borge, Helga Haugland Byfuglien, biskop i Stavanger Ernst Baasland og leder i Kirkenes Verdensråd, Olav Fykse Tveit, i midten, var sjokkerte over forholdene for palestinerne i Hebron under et besøk i byen i 2007. Foto: Helge Mikalsen

Marlen Lauritzen har vært i tjeneste for Leger uten grenser siden 2002, og har behandlet syke mennesker i ulike land og i svært vanskeligstilte områder. 45-åringen har behandlet pasienter i Liberia, Etiopia, Irak, Sør-Sudan og nå Palestina. Med sin store erfaring skaper hun trygghet i en vanskelig situasjon for sine palestinske kolleger.

Lauritsen veksler mellom sin faste jobb på Rikshospitalet i Oslo, og det ulønnede arbeidet for MSF, Medicins sans frontieres, på norsk Leger uten grenser. Hun kom til Hebron i august og drar tilbake til Norge i november.

Nobels fredspris

JUBEL: Jordmor Kristin Liland(t.h) og Hanne Bauer i hemningsløs omfavnelse da Leger uten grenser da Nobelprisvinnerne ble annonsert i 1999. Foto: Harald Henden

Leger uten grenser opererer i konfliktområder verden over, utelukkende av humanitære årsaker. Hjelpeorganisasjonen er upolitisk og uavhengig av partene.

- Kun på den måten kan vi oppnå det vi ønsker, å hjelpe skadde mennesker i konfliktområder, har Morten Rostrup forsikret om, kirurgen som lenge frontet organisasjonen og var med på å motta Nobels fredspris på vegne av MSF i 1999.

Lauritzen kom til Hebron i august og hennes tre måneders oppdrag er snart over.

– For min egen del føler jeg det er viktig å ha en jobb ved et norsk sykehus for så å bruke den erfaringen i arbeidet med, og i opplæringen av lokale sykepleiere i de områdene hvor Leger uten grenser kan bidra. Denne gang i ved Dura sykehuset i Hebron, sier Lauritzen.

Den norske sykepleieren opplever store forskjeller på hvordan man kan behandle Covid-19 pasienter i Norge og på palestinske sykehus.

– Der vi på Rikshospitalet i Norge har en sykepleier for hver Covid-19 syk innlagt på intensivavdelingen, er det tre sykepleiere på ni pasienter her på Dura sykehuset i Hebron. Under helt andre forhold og uten avansert medisinsk utstyr. Det gjør det selvsagt vanskeligere for de sykeste pasientene å overlevde smitten, sier Marlen Lauritzen.

Publisert: 09.10.20 kl. 09:50

