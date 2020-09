«IKKE IMMUN»: Berit Berger, som tidligere jobbet ved statsadvokaten i New York, mener Donald Trump ikke er immun mot straffeforfølgelse – selv som president. Foto: Thomas Nilsson / VG

Etterforskningene mot Trump: – Han er ikke beskyttet av loven

President Trump må dele skattepapirene sine med etterforskerne i New York. De kan få en solid sak, mener Berit Berger, tidligere assisterende statsadvokat i New York.

Kan president Donald Trump bli holdt ansvarlig for de såkalte hysjpengene til pornostjernen Stormy Daniels og den tidligere Playboy-modellen Karen McDougal?

Spørsmålet har vært stilt siden valgkampen 2016, men er blitt aktualisert av en ny bokbombe og en knusende avgjørelse i Høyesterett.

Trumps tidligere advokat Michael Cohen, som selv er dømt til tre års fengsel for utbetalingene som skulle få kvinnene til å holde munn om sine angivelige seksuelle affærer med Trump, mener presidenten må i fengsel. I sin nye bok skriver han at det var det Trump som oppfordret til utbetalingen, og at han dermed er medskyldig i forbrytelsen.

OMDISKUTERT: VG møtte Stormy Daniels i februar 2018, da hun opptrådte på Thee Dollhouse i Florida. Hun fortalte da om forholdet til Trump, selv om hun hadde signert en fortrolighetsavtale. Foto: Thomas Nilsson / VG

Men kan Trump straffeforfølges så lenge han er president? Han hevder selv at presidentskapet gjør ham absolutt immun. Berit Berger, tidligere assisterende statsadvokat i New York, er ikke enig i denne tolkningen.

– Ingenting i loven tilsier at han er immun mot straffeforfølgelse; han er ikke beskyttet av loven, men av politisk og juridisk rettledning på føderalt nivå. Justisdepartementet sier de ikke vil tiltale en sittende president, men stater er ikke pålagt å følge den veiledningen. Og nå sier høyesterett helt kategorisk at presidentskapet ikke gir immunitet mot å etterkomme juridiske prosesser, som en stevning, sier Berger til VG på telefon fra New York.

Må gi innsyn i alle detaljer

Hun viser til den store omdreiningen som kom i juli, da Høyesterett beordret Trump til å dele selvangivelsen sin med etterforskerne i delstaten New York. Som eneste president siden Nixon, har Trump nektet å gi fra seg skattepapirene sine.

Nå må han dele alle detaljer om sin personlige økonomi med etterforskerne, som undersøker hysjpengene til Daniels og McDougal, i tillegg til anklager om uriktige finansopplysninger i Trump Organization i New York som strekker seg et tiår tilbake.

– Vi advokater sier alltid: Dokumentene kan ikke lyve. Hvis etterforskerne finner svindel eller kriminell aktivitet, og det er dokumenter som kan underbygge dette, har de en solid sak, sier norskættede Berger, som i dag er administrerende direktør ved Colombia Law School.

SVÆRT ERFAREN: Norskættede Berit Berger jobbet i over elleve år hos statsadvokaten i New York. Foto: Thomas Nilsson / VG

Cohen kan bli kronvitne

En storjury skal behandle skattepapirene fra Trumps revisorfirma. Det er uklart nøyaktig når den får tilgang til dokumentene.

– Det er vanskelig å si hva etterforskningen kan føre til. Mye at det vi vet om påstått kriminalitet kommer fra Michael Cohen, som har beskrevet kriminell praksis i Trump-organisasjonen, inkludert betalinger til disse kvinnene. Kanskje bruker statsadvokaten Cohen til å tolke dokumentene, sier Berger.

– Tror du vi får en konklusjon før valget?

– Det tviler jeg på. Selv om statsadvokaten får dokumentene, betyr ikke det at offentligheten vil få se dem. Jeg tror ikke det blir tatt ut noen tiltale på bare to måneder. Jeg tror også at aktor vil nøle med å ta ut tiltale så nært opptil et valg, i frykt for å bli anklaget for forsøk på å påvirke valget, svarer Berger.

STERKE PÅSTANDER: Michael Cohen (i bakgrunnen) anklager Donald Trump for lovbrudd og skriver i en fersk bok at USAs president må regne med tiltale når han forlater Det hvite hus. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Tror ikke Trump er skremt lenger

Den tidligere assisterende statsadvokaten har fulgt den lange rekken av etterforskninger Trump har vært involvert i siden han ble USAs president. På et tidspunkt i 2018, da hele Trumps profesjonelle og personlige liv var under etterforskning, sa Berger til VG at «dette må være skremmende for ham».

– Tror du fortsatt Trump er skremt?

– På noen måter nei, for han har bevist at flere av etterforskningene ikke har satt så dype spor. Mueller-etterforskningen var intens, men den skadet ham ikke så mye politisk. I stedet bruker Trump den nå for å vise hva slags heksejakt det var mot ham. Vi trodde riksrettsprosessen skulle bli et helt avgjørende øyeblikk, men heller ikke den fikk så mye påvirkning på hvordan Trump styrer eller hva hans tilhengere mener om ham, svarer hun.

Fortsatt tillit hos tilhengerne

– Du har hele tiden sagt at Trump ville overleve sin første presidentperiode. Men vil han kunne bli gjenvalgt med alle anklagene mot seg? Hvordan er hans kredibilitet nå?

– Jeg tror han vil overleve. Alle som sier det ikke er en mulighet, er blinde for hva som har skjedd de siste årene, svarer Berger, og viser til at en stor del av USAs befolkning fortsatt har tillit til Trump og støtter ham.

Hun antyder at etterforskningene faktisk kan ha styrket Trump – riktignok blant hans egen velgerbase.

– Det virker for meg som om alle etterforskningene ikke har ført til at folk har mistet tillit til presidenten. Snarere har de forsterket ønsket om at de vil ha ham gjenvalgt. De mener den juridiske prosessen mot ham er urettferdig og politisk motivert.

ØKT POPULARITET? Berger tror Trump på sett og vis kan ha kommet styrket ut av alle etterforskningene og riksrettsprosessen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Bruker offer-kortet

Det siste er Trump-kampanjens fortjeneste, mener Berger. Ifølge henne har presidentens team klart å vende lyset vekk fra anklagene og i stedet rette det mot etterforskerne.

– Han har rettet fokuset mot en etterforskning av etterforskerne. Hvis du får folk til å tro at en etterforskning er rigget, har det ingenting å si hvis funnene er negative, påpeker Berger.

– Trump klarer å fremstille seg som offeret; en posisjon han inntar veldig godt. Å si «se hvor dårlig behandlet jeg blir, dette er grunnen til at jeg må bli gjenvalgt» er en effektiv beskjed som kan øke støtten hans.

– Hvis han derimot taper valget og mister presidentbeskyttelsen, vil han da bli holdt ansvarlig for sine angivelige lovbrudd?

– Kanskje. Det er som sagt ingenting som hindrer dette i loven. Taper han, kan bli holdt ansvarlig for eventuelle kriminelle handlinger han utførte både før og under presidentskapet. Ingenting vil gi ham immunitet, avslutter Berger.

