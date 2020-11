I GANG: Joe Biden på vei ut fra et videomøte med flere amerikanske borgermestere mandag. Han jobber for tiden fra sitt overgangshovedkvarter i Wilmington i Delaware. Foto: JOSHUA ROBERTS / REUTERS

Har gitt Biden beskjed om at presidentovergangen kan begynne

Det offentlige byrået GSA har fått kritikk for å hale ut godkjenningen som må til for å starte overgangen til en Biden-administrasjon. Sent mandag kveld fikk de grønt lys av president Trump.

Det amerikanske organet General Services Administration (GSA) har ansvar for å frigjøre midler og ressurser for den som skal overta som president, sånn at vedkommende kan forberede seg på jobben.

Dette pleier vanligvis å skje kort tid etter valgresultatet, men har i år tatt flere uker. Sent mandag kveld har imidlertid GSA ifølge CNN gitt Joe Biden formell beskjed om at dette arbeidet kan settes i gang.

Det kommer frem i et brev fra organets sjef Emily Murphy, sendt samme dag som hun egentlig skulle ha møtt opp i Representantenes hus for å forklare hvorfor prosessen har tatt så lang tid.

At Biden nå er blitt godkjent av GSA, betyr at han og hans team får tilgang på penger og lokaler fra myndighetene mens de forbereder seg på å ta over ansvaret 21. januar. De får også møte etterretningstjenester og den sittende administrasjonen. Beslutningen vil ifølge Bidens overgangsteam legge til rette for at de kan gjennomføre en «smidig og fredelig maktoverføring».

UTNEVNT AV TRUMP: Leder for organet General Services Administration (GSA), Emily Murphy. Foto: Susan Walsh / AP

Avviser press

GSA-sjefen Emily Murphy har fått kritikk for å holde tilbake godkjenningen, og det har vært spekulert i om hun har vært utsatt for press om å forsinke prosessen mens Donald Trump og hans team utfordrer valgresultatet i retten.

I lovverket gjøres det ikke klart når GSA må godkjenne at prosessen settes i gang.

I brevet CNN nå har fått tilgang til avviser Murphy – som ble utnevnt av Trump i 2017 – at hun er blitt utsatt for press:

– Vit at jeg kom frem til min beslutning på egen hånd, basert på loven og tilgjengelige faktaopplysninger. Jeg ble aldri direkte eller indirekte presset av noen tjenestemenn, inkludert de som jobber ved Det hvite hus eller GSA, når det kommer til innholdet i eller tidspunktet for min beslutning, skriver hun.

– I motsetning til hva flere medier melder og insinuerer, var ikke min beslutning basert på frykt eller favorisering, skriver hun videre.

Hun omtaler likevel ikke Biden som landets valgte president, og presiserer at hennes rolle ikke er å anerkjenne en valgvinner.

– Den faktiske vinneren av valget vil bli avgjort av valgmannsprosessen nedfelt i grunnloven, skriver hun.

Trump hevder han har gitt grønt lys

Kort tid etter at brevet ble offentliggjort, skriver Donald Trump på Twitter at han har gitt Murphy og teamet hennes grønt lys for godkjenningen.

– Hun har blitt trakassert, truet og misbrukt – og jeg vil ikke se på at dette skjer mot henne, familien hennes og våre ansatte i GSA. Vår sak fortsetter STERKT, vi vil fortsette kampen, og jeg tror vil seire, skriver han og fortsetter:

– Uansett, etter hva som er det beste for landet, anbefaler jeg Emily og teamet hennes å gjøre det som må gjøres ifølge de innledende protokollene, og jeg har fortalt teamet mitt at de skal gjøre det samme.

Murphy skriver i sitt brev til Joe Biden at hun har fått flere trusler på internett, over telefon og e-post – både mot seg selv, familien, ansatte og kjæledyr i løpet av perioden etter valget.

Republikanere ber Trump få i gang prosessen

Til tross for at de fleste republikanerne i kongressen foreløpig ikke har utfordret presidenten offentlig, har kritikere som New Jerseys tidligere guvernør Chris Christie og Utah-senatoren Mitt Romney den siste tiden fått selskap av stadig flere, skriver New York Times.

KRITISERER TRUMP: De to republikanske senatorene Mitt Romney og Lamar Alexander i januar i år. Romney har markert seg som en skarp Trump-kritiker, og sa forrige uke at han var bekymret over presidentens forsøk på å snu resultatet i Michigan. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Kort tid før GSAs godkjenning mandag, skriver den republikanske Tennessee-senatoren Lamar Alexander på Twitter at alt tyder på at Joe Biden vil bli USAs valgte president etter at alle delstatene har godkjent sine resultater:

– Mitt håp er at president Trump vil være stolt over sine betydelige prestasjoner, sette landet først og legge opp til en rask og ryddig overgang for å hjelpe den neste administrasjonen til å lykkes. Når du lever et liv i offentligheten, husker folk det siste du gjør.

De republikanske senatorene Rob Portman fra Ohio og Shelley Moore Capito fra West Virginia har også bedt om at overgangen til Biden-administrasjonen må begynne, skriver AP, og det samme har Wyoming-kongresserepresentanten Liz Cheney gjort.

Den republikanske Louisiana-senatoren Bill Cassidy sier også at det er på tide at Trump kaster inn håndkleet.

– Jeg stemte på Trump, men Joe Biden vant. Overgangen bør begynne for landets skyld, skriver han på Twitter mandag.

Publisert: 24.11.20 kl. 00:23 Oppdatert: 24.11.20 kl. 03:25