Biden har fått formell beskjed om at presidentovergangen kan begynne

Sjefen i byrået General Services Administration (GSA) har fått kritikk for å bruke lang tid på å godkjenne Joe Biden som USAs valgte president. I et brev til den påtroppende presidenten avviser hun at hun har vært utsatt for press.

Det er det amerikanske byrået General Services Administration (GSA) som har ansvar for å anerkjenne en vinner av valget, slik at den påtroppende presidenten kan komme i gang med overgangsprosessen.

Sent mandag kveld har de ifølge CNN gitt Joe Biden beskjed om at den formelle overgangen til hans administrasjon kan begynne. Det kommer frem i et brev sendt fra byråets sjef Emily Murphy.

Hun har fått kritikk for å holde tilbake godkjenningen. Den skjer vanligvis kort tid etter at valgresultatet er klart, og det har vært spekulert i om Murphy har vært utsatt for press om å avvente godkjenningen mens Donald Trump og hans team utfordrer resultatet i retten.

I lovverket gjøres det ikke klart når GSA må anerkjenne valgvinneren, men nøkkelpersoner i Bidens overgangsgruppe har tidligere varslet at de har vurdert rettslige skritt for å få fortgang i prosessen.

UTNEVNT AV TRUMP: Leder for organet General Services Administration (GSA), Emily Murphy. Foto: Susan Walsh / AP

– Ikke basert på frykt

I brevet CNN har fått tilgang til, avviser Murphy – som ble utnevnt av Trump i 2017 – dette:

– Vit at jeg kom frem til min beslutning på egen hånd, basert på loven og tilgjengelige faktaopplysninger. Jeg ble aldri direkte eller indirekte presset av noen tjenestemenn, inkludert de som jobber ved Det hvite hus eller GSA, når det kommer til essensen eller tidspunktet for min beslutning, skriver hun og legger til at hun heller ikke har fått ordre om å forsinke godkjenningen av Biden.

– I motsetning til hva flere medier melder og insinuerer, var ikke min beslutning basert på frykt eller favorisering.

Godkjenning fra GSA er nødvendig for at Biden og hans kommende administrasjon skal få tilgang på finansiering og lokaler fra føderalt hold. Godkjenningen fra GSA trengs også for at den påtroppende Biden-administrasjonen skal få mulighet til å møte etterretningstjenester og den sittende administrasjonen.

Trump sier han har gitt grønt lys

Kort tid etter at CNN meldte om godkjenningen fra Murphy, skriver USAs sittende president på Twitter at han vil takke GSA-sjefen for hennes lojalitet overfor USA. Han skriver at han har gitt Murphy og teamet hennes grønt lys for godkjenningen.

– Hun har blitt trakassert, truet og misbrukt – og jeg vil ikke se at dette skjer mot henne, familien hennes og våre ansatte i GSA. Vår sak fortsetter STERKT, vi vil fortsette kampen, og jeg tror vil vil seire, skriver han og fortsetter:

– Uansett, etter hva som er det beste for landet, anbefaler jeg Emily og teamet hennes å gjøre det som må gjøres ifølge protokollene, og jeg har fortalt teamet mitt at de skal gjøre det samme.

Murphy skriver i sitt til Joe Biden at hun har fått flere trusler på internett, over telefon og e-post – både mot seg selv, familien, ansatte og kjæledyr.

Publisert: 24.11.20 kl. 00:23 Oppdatert: 24.11.20 kl. 00:40