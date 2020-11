ANGREPET: Bildet skal vise åstedet for angrepet på den iranske forskeren Mohsen Fakhrizadeh. Foto: IRIB HANDOUT / IRIB /EPA

Iran varsler gjengjeldelse: Peker på Israel og USA etter drap på atomforsker

Den drepte atomforskeren Mohsen Fakhrizadeh omtales som en av hovedarkitektene bak Irans atomprogram. USAs tidligere CIA-sjef john O. Brennan frykter en kraftig reaksjon fra Iran.

Ifølge iranske myndigheter var både en bilbombe og menn med maskingevær involvert i angrepet fredag, som skjedde i byen Absard utenfor hovedstaden Teheran.

Målet for angrepet, forskeren Mohsen Fakhrizade, døde av skadene han ble påført. Også flere av hans sikkerhetsvakter og familiemedlemmer skal ha blitt såret.

Fakhrizade er av flere vestlige land blitt omtalt som en av hovedarkitektene bak et omstridt atomprogram der målet skal ha vært å utvikle en atombombe, skriver Washington Post.

– Husk det navnet, Fakhrizade, skal Israels statsminister Benjamin Netanyahu ha sagt under en presentasjon om Iran og atomvåpen i 2018.

Atomprogrammet skal ha blitt nedlagt tidlig på 2000-tallet, men Israel og USA har ifølge Reuters anklaget Iran for å prøve å vekke det til live igjen.

DREPT: Mohsen Fakhrizade under et møte med iranske ledere i januar 2019. Foto: IRANIAN SUPREME LEADER'S OFFICE / REUTERS

Mener Israel står bak

Ifølge Guardian tar Iran attentatet på like stort alvor som de tok USAs likvidering av generalen Qasem Soleimani i januar, et angrep som førte til en kraftig opptrapping av konflikten mellom USA og Iran.

Det er ventet at også angrepet på atomforskeren Fakhrizade vil forårsake store spenninger i regionen.

I et brev sendt til FNs sikkerhetsråd og generalsekretær António Guterres natt til lørdag, skriver Iran at de har «sterke indikasjoner» på at Israel står bak. De ber også om at FN fordømmer attentatet og «tar grep» mot de ansvarlige.

– Iran forbeholder seg retten til å ta i bruk alle nødvendige metoder for å forsvare sitt folk og sikre sine interesser, skriver landet FN-utsending Majid Takht Ravanchi i brevet, som er gjengitt av nyhetsbyrået Reuters.

Hossein Dehghan, som er rådgiver for Irans øverste leder Ayatollah Ali Khameini, lover at Iran skal slå tilbake mot drapsmennene «som lyn og torden», og advarer om at de ansvarlige vil «angre på sine handlinger», skriver AP.

Peker på Trump-administrasjonen

Iran antyder at også USA har en finger med i spillet, og de advarer mot det de kaller fremtidige handlinger fra USA og Israel.

– Spesielt under Trump-administrasjonens siste periode, skriver landets FN-utsending i brevet til sikkerhetsrådet.

USAs sittende president Donald Trump skal etter planen erstattes av Joe Biden 20. januar, etter at sistnevnte er blitt utropt som vinner av det amerikanske presidentvalget 3. november.

New York Times skriver at de har kilder i amerikansk etterretning som hevder at Israel står bak. Dersom det stemmer er det ifølge avisen uklart hvor mye USA eventuelt skal ha visst om planene.

USA og Israel er nære allierte og har lenge delt etterretningsinformasjon med hverandre om Iran. Det hvite hus og CIA ønsker ikke å kommentere saken overfor avisen.

Hverken Israel eller USA har foreløpig ønsket å kommentere saken, skriver Reuters.

Ifølge nyhetsbyrået AP kan attentatet skade USAs påtroppende president Joe Bidens forsøk på å få gjenopptatt landets forhandlinger med Iran.

For mens Biden har vært tydelig på at han vil ha USA inn igjen i internasjonale avtaler, trakk sittende president Donald Trump USA ut av den historiske atomavtalen i 2018.

Avtalen satte begrensninger for og sikret innsyn i Irans atomprogram, mot at vestens sanksjoner mot landet ble opphevet.

Tidligere i november meldte også New York Times at Trump skal ha spurt sine nærmeste rådgivere om muligheten for å angripe Irans atomprogram.

– Utløser risiko for hevn

Robert Malley, som var tidligere president Barack Obamas rådgiver i spørsmål om Iran, tror et av målene med attentatet på Fakhrizadeh kan ha vært å stikke kjepper i hjulene for Biden.

– Et av målene er å forårsake så mye skade for Iran nå mens de kan, både økonomisk og for deres atomprogram. Det andre målet kan være at de vil prøve å gjøre det mer komplisert for Biden å gjenoppta atomavtalen med Iran, sier han til Reuters – og understreker at han ikke ønsker å spekulere i hvem som står bak angrepet.

Tidligere CIA-sjef John O. Brennan, som har markert seg som en skarp Trump-kritiker, frykter en sterk reaksjon fra Iran.

– Dette var en kriminell handling og totalt uforsvarlig. Dette utløser en risiko for hevn og en ny runde med konflikt i regionen, skriver han på Twitter, og råder iranske ledere til å vente på det kommende maktskiftet i USA før de tar affære.

Publisert: 28.11.20 kl. 05:44