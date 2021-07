BEKLAGER: Phylicia Rashad er lei seg for at hun feiret løslatelsen av overgrepsdømte Bill Cosby tidligere denne uken. Foto: Evan Agostini / Invision

«Kona» til Bill Cosby legger seg flat etter Twitter-melding

Skuespiller Phylicia Rashad (73), som spilte kona til Bill Cosby i «The Cosby Show», legger seg flat etter at hun feiret løslatelsen av overgrepsdømte Bill Cosby.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: Nå nettopp

– Kommentarene mine var på ingen måte rettet direkte mot overlevende etter seksuelt overgrep, skriver skuespiller og dekan Phylicia Rashad i et brev til studenter på Howard University.

Rashad spilte sammen med Bill Cosby (83) i den populære serien «The Cosby Show».

Cosby er blant USAs største TV-profiler, men de siste årene har medieoppmerksomheten vært alt annet enn positiv.

I 2018 ble han dømt til mellom tre til ti år i fengsel for å ha dopet ned og misbrukt Andrea Constand i 2004.

Rundt 60 kvinner har stått fram og anklaget 83-åringen for overgrep, men de øvrige forholdene er foreldet og kan ikke straffeforfølges. Andrea Constands sak er den eneste Cosby er blitt tiltalt for.

Onsdag kveld denne uken ble overgrepsdommen til Cosby omgjort, og han ble løslatt etter to år i fengsel.

Det førte til at Rashad tok til Twitter og skrev: «ENDELIG!!! En alvorlig feil er rettet opp i – et juridisk feilgrep er korrigert!».

– Finnes ikke noen unnskyldning for slik oppførsel

Innlegget hennes ble møtt med sterk kritikk på sosiale medier, og er nå slettet. Deretter uttalte hun seg på nytt.

– Jeg støtter fullt ut at overlevende etter seksuelle overgrep snakker ut, skrev hun i en påfølgende Twitter-melding.

FRI MANN: Han ble dømt til mellom tre og ti år fengsel for å ha begått seksuelle overgrep mot Andrea Constand. På onsdag ble han løslatt. Foto: MARK MAKELA / X02566

– Jeg mente på ingen måte å være ufølsom mot det som er deres sannhet. Jeg vet, fra familie og venner, at å bli utsatt for sånn type misbruk preger deg livet ut. Mitt inderlige ønske er helbredelse, skrev hun på Twitter.

Skuespilleren ble i mai utnevnt som dekan for det nylig gjenopprettede College of Fine Arts på Howard University. Det var grunnen til at hun skrev brev til studenter og foreldre hvor hun beklaget for ytringene sine.

les også Kraftige reaksjoner etter Cosby-løslatelse

– Jeg er sterkt imot seksuell vold, og jeg mener det ikke finnes noen unnskyldning for slik oppførsel, og jeg vet at Howard University har nulltoleranse for vold, skrev hun.

Ledelsen har også tatt avstand fra Rashads meninger:

– Mens dekan Rashad i sine oppfølgende Twittermeldinger har erkjent at ofre må bli hørt og trodd, manglet hennes første innlegg følsomhet overfor overlevende etter seksuelt overgrep, lyder det i en uttalelse som er lagt ut på hjemmesidene til universitetet.

– Overlevende etter seksuelt overgrep vil alltid være vår første prioritet, står det videre.