KONGRESSEN: Politiet trakk våpen på innsiden av Kongressen da Trump-tilhengere gikk til angrep forrige uke. Foto: DREW ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

FBI advarte mot «krig» dagen før Kongress-angrep

Et FBI-kontor i Virginia skrev 5. januar et internt notat som advarte om at ekstremister forberedte seg til å reise til reise til hovedstaden Washington, D.C. for å utøve vold og «krig».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det viser et dokument Washington Post har fått tilgang på.

Opplysningene står i kontrast til offisielle uttalelser fra FBIs Washington, D.C.-sjef om at byrået ikke hadde etterretning som tydet på at Trump-tilhengere planla voldelige demonstrasjoner.

I dokumentet står det at FBI Norfolk har mottatt informasjon som indikerer oppfordring til vold. Det vises til en diskusjon på et nettforum.

«Vær klar til å kjempe. Kongressen trenger å høre at glass knuses, dører blir sparket inn og blod fra deres BLM og Pantifa slavesoldater flyter. Bli voldelige. Slutt å kalle dette for en marsj, et rally, eller en demonstrasjon. Dra dit forberedt på krig. Vi får vår president, eller vi dør. INGENTING annet vil oppnå dette målet», heter det blant annet i nettdiskusjonen.

BLM er en referanse til «Black Lives Matter», mens Pantifa er et nedsettende begrep for den løslig organiserte venstreradikale bevegelsen Antifa.

Også andre ting ble diskutert i detaljer, som å «forlate tilhengere av BLM og Antifa døde i gaten» og at man måtte ha folk klare med forsynginger, som vann og medisinsk hjelp, til de som stod i frontlinjen.

les også FBI frykter «væpnede demonstrasjoner» over hele USA

Fem mistet livet

Da Donald Trumps tilhengere angrep Kongressen kort tid etter at presidenten hadde holdt en tale som i ettertid har blitt kritisert for å oppildne til vold, blant annet av hans egen tidligere stabssjef, møtte de liten motstand fra politiet.

Dermed kunne de enkelt ta seg inn i kongressbygningen, hvor de etter hvert kom seg helt inn i salen der politikerene, inkludert visepresident Mike Pence, bare minutter før hadde holdt på med den offisielle godkjennelsen av Joe Bidens valgseier over Trump.

I etterkant av opptøyene har myndighetene fått kritikk for hvor dårlig forberedt de var, og nettopp hvor lett de voldelige tilhengerne kom seg inn i bygget. Noe de gjorde ved å knuse vinduer og sparke inn dører.

Fem personer mistet livet i forbindelse med angrepet på Kongressen. Flere har siden gitt uttrykk for at det tallet fort kunne blitt høyere. Flere hadde med seg utstyr man tror var tenkt brukt til å kidnappe politikere. Tilhengerne ropte ting som «heng Pence» på vei inn.

Skal ikke ha visst identitet

En ansatt i FBI som er kjent med dokumentet forteller til Washington Post at deres kontor i Norfolk skrev rapporten bare 45 minutter etter at de lærte om diskusjonene på nettet, og at det ble delt med andre internt i FBI.

Det er uklart hvem utenfor FBI, som for eksempel Kongress-politiet, eller politiet i Washington, D.C., dokumentet har blitt delt med, men FBIs kontor i hovedstaden skal ha blitt informert om innholdet 5. januar, altså dagen før angrepet på Kongressen, ifølge den ansatte Washington Post har snakket med.

FBI skal ikke ha visst identiteten på de som skrev de truende meldingene på nettet.

Allerede har det kommet frem at diskusjoner om for eksempel kidnappinger av politikere ble diskutert i åpne nettforum, og kritikken mot FBI og andre myndigheter har haglet for at dette ikke ble tatt mer på alvor og sikkerheten dermed oppjustert i forkant av demonstrasjonen.

I dokumentet påpekes det at dette ikke er «ferdig evaluert etterretning», at det ikke skal deles med noen uten politimyndighet og at de som mottar det ikke skal foreta seg noe basert på dokumentet uten å koordinere med FBI.

FBI har ikke ønsket å kommentere innholdet i dokumentet, men sier at det de rutinemessig deler informasjon med lokale politimyndigheter.