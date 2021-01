FÅTALL: Helsearbeidere i Taverny utenfor Paris venter på å få coronavaksinen satt. Kun et fåtall av franskmenn sier de vil ta vaksinen. Foto: Benoit Tessier, Reuters

Her vil kun 4 av 10 ta vaksinen

Franskmenn er blant de mest skeptiske til vaksiner i Europa. Helsemyndighetene møter motstand når befolkningen nå skal coronavaksineres.

Mandag denne uken satte franske myndigheter opp tempoet på vaksineringen mot covid-19 i landet. Men motstanden de møter i befolkningen er stor.

Rundt 60 prosent av franskmenn sier de ikke vil ta vaksinen, avslører meningsmålinger fra både BVA og Ipsos.

Lørdag hadde litt i overkant av 93.000 franskmenn latt seg vaksinere. Det er langt færre enn i andre store land i Europa som Storbritannia, Tyskland og Italia, viser tall fra Covidtracker.

Formann i både den franske- og den europeiske nasjonale ligaen for vaksinefrihet, en forening for vaksineskepsis, betegner massevaksineringen som en «forsøpling av sivilsamfunnet» i samtale med VG.

– Menneskeheten har aldri hatt behov for vaksiner for å overleve. Det finnes ikke epidemier som den naturlige evolusjonen ikke kan takle, sier den pensjonerte tannlegen Jean-Pierre Eudie til VG.

VAKSINEMOTSTANDER: Den pensjonerte tannlegen Jean-Pierre Eudie leder foreningen for vaksineskeptikere i Frankrike, og er også formann i den europeiske organisasjonen. FOTO: Privat

Skeptisk etter svineinfluensaen

Frankrike er ett av landene med høyest andel vaksineskeptikere i Europa.

Skepsisen kan delvis forklares med den såkalte «svineinfluensaskandalen» i 2009, da myndighetene brukte store summer på å bestille altfor mange vaksiner, sier professor i helsearbeid, Jocelyn Raude ved École des Hautes Études en Santé Publique, til Guardian.

Lav tillit til politiske ledere er en annen negativ faktor, mener professoren.

Parallelt med veksten i motstand det siste tiåret har myndighetene registrert en bekymringsfull trend: Sykdommer man tidligere trodde var utryddet, som meslinger, har fått en uønsket oppsving i landet.

SKEPSIS: Frankrike er ett av landene med høyest andel vaksineskeptikere i Europa. Her fra Paris i 2009, hvor flere stod i vaksinekø for svineinfluensaen. Foto: Arthur Herbulot , AFP, NTB

I gang på sykehjemmene

Siden vaksineringen mot covid-19 startet den 27. desember i Frankrike, er det eldre på pleiehjem og de ansatte der som først har fått tilbudet. Dette utgjør rundt en million mennesker.

Fra 4. januar ble tilbudet utvidet til andre helsearbeidere, brannmenn og ansatte i hjemmehjelpen over 50 år, ifølge The Local.

Formann i foreningen for skeptikere opplever at han og hans meningsfeller blir sensurert i hjemlandet nå, og ikke når frem i pressen med sine synspunkter, sier han til VG.

– Det skrives lite om at det er mange som ikke vil ha vaksinen. For eksempel utøves det enormt press nå på landets eldrehjem nå, hvor de som uttrykker skepsis, blir tvunget til å velge mellom en hverdag i isolasjon, og å ta vaksinen og få delta i sosiale lag, hevder Eudie.

De som har laget vaksineringsstrategien for landet, den nasjonale helsemyndigheten HAS, avviser skeptiker Eudies påstander.

– For oss er det viktig at alle skal være godt informert og få tilbudet om vaksine. Men helsemyndighetene presser ingen til å ta vaksinen, som ikke vil, sier pressekontakt Marina Malikité ved HAS til VG.

FØRST: Eldre på sykehjem er blant de første til å få vaksinen i Frankrike. Foto: Bob Edme, AP

FAKTA: SKEPSIS I EUROPA Frankrike er blant landene med flest coronavaskine-skeptikere sammen med Libanon, Kroatia og Serbia. Kina, Danmark og Storbritannia er i motsetning til Frankrike land som utmerker seg med en stor vilje i befolkningen til å ta vaksinen, viser tall fra Ipsos. ( Kilde: Journal de Dimanche) Vis mer

– Deler samfunnet

Per nå er det ikke obligatorisk å ta coronavaksinen i Frankrike. Men landets vaksinasjonsprogram for barn, som inneholder elleve vaksiner, er i motsetning til i Norge påbudt, til tross for den store vaksinemotstanden i befolkningen.

Debatten har gått om hvorvidt også coronavaksinen burde gjøres obligatorisk, men president Emmanuel Macron har utelukket dette.

Før jul ble det lagt frem et lovforslag om å begrense tilgang til offentlig transport for mennesker som ikke er vaksinerte, men forslaget ble trukket tilbake etter protester.

TOMT: Louvre-museet i Paris står tomt. I 2020 falt antall besøkende med 72 prosent målt mot 2019. Foto: Martin Bureau, AFP

I flere europeiske land diskuteres det nå om man skal innføre såkalte «vaksinepass», som de som er vaksinerte kan bruke for å komme inn i andre land der en slik dokumentasjon kreves. Blant annet Danmark ferdigstiller nå et slikt, skriver Reuters.

Selv om det ikke er lovfestet i Frankrike at vaksinerte skal ha rettigheter som ikke-vaksinerte ikke har, mener skeptiker Eudie at presset fra myndighetene om at alle skal vaksineres, skaper et samfunn hvor man forskjellsbehandler.

– Slik de legger det opp nå, deles befolkningen i vaksinerte og ikke vaksinerte, der de vaksinerte får en rekke privilegier, for eksempel tilgang til reiser og kino, som de ikke-vaksinerte frarøves. Det er en måte å kontrollere befolkningen på som er etisk forkastelig, mener Eudie.

Malikité ved HAS sier det per nå ikke gjøres forskjell på vaksinerte og ikke-vaksinerte i Frankrike, selv om det gjøres i enkelte andre land.

– Per nå er det ikke bestemt at man i Frankrike skal innføre et slikt system som skiller mellom vaksinerte og ikke-vaksinerte, svarer Malikité ved HAS.

– Vi er alle dødelige

Skarve 13 prosent av franskmenn oppgir at de er sikre på at de vil ta vaksinen, viser undersøkelsen fra BVA, som dekker 32 land.

Vaksineskeptiker Jean-Pierre Eudie mener myndighetene i større grad burde respektere den enkeltes valgfrihet og naturens lover.

– Men hva med de sårbare i samfunnet? Argumentet om at jeg gjerne vil at min bestemor skal overleve dette også?, spør VG.

– Vi er alle dødelige, og det må vi respektere. Heller ikke din bestemor er udødelig.